Torba yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi iÅŸte 79 milyonu ilgilendiren yasayÄ± kapsayanlar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re "Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±nlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re iÅŸletmeler, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve ihracatÃ§Ä±lara vergisel teÅŸvikler geldi.

Ä°ÅŸletmeler, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve ihracatçÄ±lara vergisel teÅŸvikler getiren, memurlarÄ±n emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapÄ±landÄ±rmasÄ±nda süreyi kaçÄ±ranlara yeni imkanlar saÄŸlayan "Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"yürürlükte. BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±'na yasayla eklenen maddeye göre, yapÄ±landÄ±rma baÅŸvurusunda bulunduÄŸu halde, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarlarÄ± süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarlarÄ± ödemeleri gerektiÄŸi tarihten bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammÄ±yla birlikte 2017 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ± sonuna kadar ödeyebilecek. Yasa ile 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± için ek ikramiye ödenecek.

KOBÄ°'LERE ASGARÄ° ÜCRET DESTEÄžÄ° SÜRECEK

KOBÄ°'lerin desteklenmesi için 2016 yÄ±lÄ±nda uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lan asgari ücret desteÄŸinin 2017 yÄ±lÄ±nda da devam ettirilmesi düzenleyen yasa ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanÄ±nan, öÄŸrencilere yönelik eÄŸitim ve yurt faaliyeti sürdüren vakÄ±flara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait taÅŸÄ±nmazlar üzerinde 49 yÄ±l süreyle "bedelsiz irtifak hakkÄ±" saÄŸlanacak.Yasayla ayrÄ±ca kara, deniz ve hava ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± hakkÄ±nda verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda, el koyma iÅŸlemi bu araçlarÄ±n kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu sicile ÅŸerh verilerek de olabilecek. Åžerhten sonra kamuya geçme iÅŸlemlerine devam edilecek.

DÖVÄ°Z KAZANDIRICI FAALÄ°YETLERE VERGÄ° Ä°STÄ°SNASI

Bunun yanÄ± sÄ±ra döviz kazandÄ±rÄ±cÄ± faaliyetler kapsamÄ±nda, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca yaptÄ±rÄ±lan yolcu taÅŸÄ±ma iÅŸleri ile uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k iÅŸleri, harç ve damga vergisi istisnasÄ± kapsamÄ±na alÄ±narak, yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bu kapsama dahil edilecek. Türk UluslararasÄ± Gemi Sicili'ne kayÄ±tlÄ± gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamalarÄ±nÄ±n yeniden düzenlendiÄŸi yasayla, gemi kira ve zaman çarteri de Türk UluslararasÄ± Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara iliÅŸkin alÄ±m, satÄ±m, ipotek, tescil, kredi, tüm navlun sözleÅŸmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan muaf olacak.

KREDÄ°YE ERÄ°ÅžÄ°M Ä°MKANI ARTTI

Yasayla KOBÄ°'lerin krediye eriÅŸim imkanÄ± da artÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu çerçevede Ä°malat sektöründe faaliyette bulunan KOBÄ°'lerin birleÅŸmesi halinde, bu birleÅŸmenin olduÄŸu dönem dahil üç dönem yüzde 75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanmasÄ± konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.Bu arada, kullandÄ±ÄŸÄ± nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz veya ferilerine iliÅŸkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kiÅŸilerle, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kiÅŸilerin ve kredi müÅŸterilerinin karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z çÄ±kan çek, protesto edilmiÅŸ senet, kredi kartÄ± ve diÄŸer kredi borçlarÄ± ile ilgili de yeni düzenlemeye gidiliyor.

SÄ°CÄ°LLER TEMÄ°ZLENÄ°YOR

BorçlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar BirliÄŸi Risk Merkezine bildirilen kiÅŸiler ve kredi müÅŸterileri, söz konusu borçlarÄ±nÄ± düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içinde tamamÄ±nÄ± ödemeleri veya yeniden yapÄ±landÄ±rmalarÄ± halinde geçmiÅŸ ödeme performanslarÄ±na iliÅŸkin olumsuz kayÄ±tlar dikkate alÄ±nmayabilecek. Kredi kuruluÅŸlarÄ± ve finansal kuruluÅŸlarÄ±n bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapÄ±landÄ±rmasÄ± veya yeni kredi kullandÄ±rÄ±lmasÄ±, bu kuruluÅŸlara hukuki ve cezai sorumluluk doÄŸurmayacak.