Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 12:35

Murat Boz'un referandum oyuna karÅŸÄ±lÄ±k GÃ¶khan'Ä±n o videosu paylaÅŸÄ±lÄ±yor


Murat Boz'un referandumda "Evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buna karÅŸÄ±lÄ±k takipÃ§ileri GÃ¶khan'Ä±n Ä°zmir marÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi videoyu paylaÅŸÄ±yor.

Sosyal medya üzerinden baÅŸlatÄ±lan 'Evet-HayÄ±r' tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir anda Türkiye gündemine oturdu. Spor ve sanat camiasÄ±ndan birçok isim görüÅŸlerini açÄ±k açÄ±k belli ederken, bazÄ± isimler de bu konuda sessiz kalmayÄ± tercih ediyor.Åžimdilerde 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda jüri üyeliÄŸi yapan Murat Boz da "evet" diyeceÄŸini açÄ±klayarak tüm dikkatleri üzerine çekmiÅŸti. Sosyal medyada ciddi bir kitle Boz'un bu açÄ±klamasÄ± üzerinden onunla ilgili paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

GÖKHAN'IN VÄ°DEOSU PAYLAÅžILIYOR

Bu paylaÅŸÄ±mlar arasÄ±nda en çok dikkat çekeni ise 'O Ses Türkiye'de Gökhan ÖzoÄŸuz'un programÄ±nÄ±n geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölümlerinden birinde gerçekleÅŸen Ä°zmir MarÅŸÄ± bölümü okuduÄŸu video... Bu videoda ÖzoÄŸuz'un Murat Boz'un yanÄ±na manidar bir ÅŸekilde yaklaÅŸmasÄ± dikkat çekiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sikke

Ä°stanbul'da 3 milyon dolar deÄŸerinde dev operasyon

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda 3 milyon dolar olan 5 altÄ±n sikke ele geÃ§irildi

okmeydanÄ± operasyon

CanlÄ± bomba ÅŸÃ¼phelisi OkmeydanÄ±nda yakalanarak tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP/C'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 4'Ã¼ tutuklandÄ±


Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu referandumda kullanacaÄŸÄ± oyu aÃ§Ä±kladÄ±

Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, referandumda hangi oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.