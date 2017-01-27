Murat Boz'un referandum oyuna karÅŸÄ±lÄ±k GÃ¶khan'Ä±n o videosu paylaÅŸÄ±lÄ±yor

Murat Boz'un referandumda "Evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buna karÅŸÄ±lÄ±k takipÃ§ileri GÃ¶khan'Ä±n Ä°zmir marÅŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi videoyu paylaÅŸÄ±yor.

Sosyal medya üzerinden baÅŸlatÄ±lan 'Evet-HayÄ±r' tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir anda Türkiye gündemine oturdu. Spor ve sanat camiasÄ±ndan birçok isim görüÅŸlerini açÄ±k açÄ±k belli ederken, bazÄ± isimler de bu konuda sessiz kalmayÄ± tercih ediyor.Åžimdilerde 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda jüri üyeliÄŸi yapan Murat Boz da "evet" diyeceÄŸini açÄ±klayarak tüm dikkatleri üzerine çekmiÅŸti. Sosyal medyada ciddi bir kitle Boz'un bu açÄ±klamasÄ± üzerinden onunla ilgili paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

GÖKHAN'IN VÄ°DEOSU PAYLAÅžILIYOR

Bu paylaÅŸÄ±mlar arasÄ±nda en çok dikkat çekeni ise 'O Ses Türkiye'de Gökhan ÖzoÄŸuz'un programÄ±nÄ±n geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölümlerinden birinde gerçekleÅŸen Ä°zmir MarÅŸÄ± bölümü okuduÄŸu video... Bu videoda ÖzoÄŸuz'un Murat Boz'un yanÄ±na manidar bir ÅŸekilde yaklaÅŸmasÄ± dikkat çekiyor.