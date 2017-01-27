UkraynalÄ± fotomodele tecavÃ¼z eden minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne 25 yÄ±l hapis istemi

2 yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gezmeye gelen fotomodel Diana, 16 yaÅŸÄ±ndayken minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bunun Ã¼zerine ÅŸofÃ¶re 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmesi iÃ§in dava aÃ§Ä±ldÄ±.

UkraynalÄ± fotomodel Diana R. 2015 yÄ±lÄ±nda Tatil için Türkiye'ye bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na geldi. Ancak Levent'ten bindiÄŸi bir minibüs tatilini kabusa çevirdi. Minibüste Diana R.'den baÅŸkasÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören ÅŸoför Erdem K. aracÄ± Türk Telekom Arena Stadyumu yakÄ±nÄ±nda bir yere park etti. Araç durunca yalnÄ±z olduÄŸunu fark eden Diana R. Ä°nmek istediÄŸini söyledi ancak iddiaya göre evli ve iki çocuk babasÄ± olan ÅŸoför Erdem K., R.'ye, "HayÄ±r dur. Seninle seks yapmak istiyorum" dedi.Minibüste Diana R.'ye tecavüz eden Erdem K. sonrasÄ±nda ise genç kÄ±zÄ± misafir kaldÄ±ÄŸÄ± evin önüne bÄ±raktÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Diana R. nin ÅŸikayeti ile K. hakkÄ±nda, "çocuÄŸun cinsel istismarÄ±" ve "hürriyetinden yoksun bÄ±rakma" suçlarÄ±ndan 19 yÄ±ldan 36.5 yÄ±la kadar dava açÄ±ldÄ±.

"EL SALLAYARAK YANIMDAN AYRILDI"

AçÄ±lan davada savunma yapan Erdem K. Diana R. Ä°le birlikte sigara içip sohbet ettiklerini söyleyerek, "AracÄ± kenara çekip sohbet ettik. Sonra rÄ±zasÄ±yla iliÅŸkiye girdik. Sonra müÅŸtekiyi oturduÄŸu yere bÄ±raktÄ±m. El sallayarak yanÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±" dedi.

"KORKUDAN SESÄ°MÄ° ÇIKARAMADIM"

Diana R. ise ifadesinde, "Elinde bÄ±çakla ÅŸoför koltuÄŸundan kalkÄ±p yanÄ±ma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceÄŸini söyledi. Korkudan sesimi çÄ±karamadÄ±m. Sonra aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m. Olay tarihinde 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Beni oturduÄŸum yere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nda kusura bakma, hoÅŸçakal" dedi.

25 YIL HAPÄ°S

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki görüÅŸünde sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Erdem Karaca'nÄ±n cinsel istismar suçundan 20 yÄ±l, kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma suçundan da 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.