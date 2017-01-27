Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu referandumda kullanacaÄŸÄ± oyu aÃ§Ä±kladÄ±

Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, referandumda hangi oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye'de referandum öncesi spor camiasÄ±nÄ±n ünlü isimleri, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda ikiye bölündü. Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'HayÄ±r' tercihlerini takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.

HÄ°DAYET TÜRKOÄžLU EVET DEDÄ°, KENAN SOFUOÄžLU'NA ÇAÄžRI YAPTI

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve Türkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu da kampanyaya "evet" dedi. "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varÄ±m" ifadelerini kullanan TürkoÄŸlu, ünlü motosiklet yarÄ±ÅŸçÄ±sÄ± Kenan SofuoÄŸlu'na "Sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu.