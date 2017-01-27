Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 13:33

Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu referandumda kullanacaÄŸÄ± oyu aÃ§Ä±kladÄ±


Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, referandumda hangi oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye'de referandum öncesi spor camiasÄ±nÄ±n ünlü isimleri, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda ikiye bölündü. Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'HayÄ±r' tercihlerini takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.

HÄ°DAYET TÜRKOÄžLU EVET DEDÄ°, KENAN SOFUOÄžLU'NA ÇAÄžRI YAPTI

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve Türkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu da kampanyaya "evet" dedi. "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varÄ±m" ifadelerini kullanan TürkoÄŸlu, ünlü motosiklet yarÄ±ÅŸçÄ±sÄ± Kenan SofuoÄŸlu'na "Sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu.

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sikke

Ä°stanbul'da 3 milyon dolar deÄŸerinde dev operasyon

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda 3 milyon dolar olan 5 altÄ±n sikke ele geÃ§irildi

okmeydanÄ± operasyon

CanlÄ± bomba ÅŸÃ¼phelisi OkmeydanÄ±nda yakalanarak tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP/C'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 4'Ã¼ tutuklandÄ±


UkraynalÄ± fotomodele tecavÃ¼z eden minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne 25 yÄ±l hapis istemi

2 yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gezmeye gelen fotomodel Diana, 16 yaÅŸÄ±ndayken minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bunun Ã¼zerine ÅŸofÃ¶re 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmesi iÃ§in dava aÃ§Ä±ldÄ±.