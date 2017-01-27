Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 13:41

CanlÄ± bomba ÅŸÃ¼phelisi OkmeydanÄ±nda yakalanarak tutuklandÄ±

okmeydanÄ± operasyon

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP/C'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 4'Ã¼ tutuklandÄ±

OkmeydanÄ±'nda 18 Ocak'ta helikopter, itfaiye ve AFAD destekli gerçekleÅŸtirilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen bu kiÅŸilerden, canlÄ± bomba eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirtilen ÅŸüphelinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4'ü tutuklandÄ±.Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, polis helikopteri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, itfaiye ve AFAD ekiplerinin desteÄŸiyle OkmeydanÄ±'ndaki Gençlik Federasyonuna operasyon düzenleyerek 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

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sikke

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