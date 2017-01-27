Ä°stanbul'da 3 milyon dolar deÄŸerinde dev operasyon

Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda 3 milyon dolar olan 5 altÄ±n sikke ele geÃ§irildi

Ä°stanbul KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarihi eser kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± yönünde bir ihbar üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, 25 Ocak ÇarÅŸamba günü Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi. YapÄ±lan aramalarda 1'i Muvahhidun, 3'ü Abbasi, 1'i Fatimi dönemine ait toplam 5 altÄ±n sikke buldu. Operasyon kapsamÄ±nda ÅŸüpheli A.Z.(59) ve M.Z.(19) gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ°KKELER Ä°NCELENMEYE GÖNDERÄ°LDÄ°

Operasyon kapsamÄ±nda ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere Ä°stanbul Müze MüdürlüÄŸü'ne gönderildi. Müze müdürlüÄŸünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçalarÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen sikkelerin toplam deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 3 milyon dolar olduÄŸu belirtildi.