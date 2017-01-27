Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 16:43

Ä°stanbul saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist tutuklandÄ±

istanbul saldÄ±rÄ±larÄ±

Ä°stanbul'da geÃ§tiÄŸimiz hafta Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AKP Ä°l binasÄ±na roketli saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist tutuklandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ve AKP Ä°l binasÄ±na roketli saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen DHKP-C'li terörist Åžerif Turunç saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TekirdaÄŸ'a kaçmÄ±ÅŸtÄ±. TekirdaÄŸ emniyeti tarafÄ±ndan yakalanan Turunç Ä°stanbul'a sevk edildi. ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edilen Turunç savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebi ile nöbetçi HakimliÄŸe sevk edildi. Burada tekrar sorgulanan Turunç tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

ESENYURT SALDISINI DA O YAPMIÅž

Terörist Åžerif Turunç hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±nda Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± ve 21 Ocak 2017 günü Esenyurt’ta görevli polis aracÄ±na silahlÄ± ve bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi belirtildi. Tunç Ä°stanbul 13. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan, “Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs”, “tasarlayarak öldürme” ve “sayÄ± ve nitelik bakÄ±mÄ±ndan vahim olan silah veya mermi satÄ±n alÄ±nmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, bulundurulmasÄ±” suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±. 

 
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