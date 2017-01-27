Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 17:38

Ä°stanbul'da DAEÅž Ã¼yesi 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

daeÅŸ operasyonu

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž Ã¼yesi olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda, örgüt üyesi Talip Akkurt ile irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, DEAÅž tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan görüntülerle ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Uzman ekiplerce incelenen bir videoda yer alan ve Türkiye'yi tehdit eden kiÅŸinin, 2016'da Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçen örgüt üyesi Talip Akkurt olduÄŸu belirlendi.Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Akkurt'la irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen 6 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden S.B. tutuklandÄ±.AyrÄ±ca, Talip Akkurt hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. 

 
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