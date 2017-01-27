Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 18:23

Kargo kolisinden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

kargo kolisi

Konya'dan Ã‡orlu'ya gÃ¶nderilecek kargo kolisinin iÃ§inden 12 tane deÄŸiÅŸik marka tÃ¼fek bulundu

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde bir kargo kolisinin içinden 12 adet tüfek ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Çorlu'ya gönderilecek olan bir kargo kolisinde çok sayÄ±da av tüfeÄŸi bulunduÄŸu bilgisini alan Çorlu Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri harekete geçerek ilçeye gönderilen kargo kolisine el koydu. Kolisinde 12 adet deÄŸiÅŸik markalarda otomatik av tüfeÄŸi ele geçiren polis ekipleri tüfeklere el koyarak inceleme baÅŸlattÄ±.Tüfeklerin Çorlu'ya Konya'dan gönderildiÄŸini belirleyen polis ekipleri tüfekleri gönderen firma hakkÄ±nda da suç duyurusunda bulunarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

gemi kazasÄ±

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda gemi battÄ± ekipler olay yeri Ã§evresinde Ã¶nlem alÄ±yor

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda "Bereket" adlÄ± kuruyÃ¼k gemisi batmaya baÅŸlayÄ±nca gemi Ã§evresinde Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±

Tunceli-ElazÄ±ÄŸ yolu

MinibÃ¼s yoldan Ã§Ä±ktÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Tunceli-ElazÄ±ÄŸ yolunda meydana gelen kazada minibÃ¼s devrildi. Kaza sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Hatice YalÃ§Ä±nkaya

80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice teyzeyi bakÄ±n kim bu hale getirdi

Konya'nÄ±n EreÄŸli Ä°lÃ§esi'nde 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YalÃ§Ä±nkaya iddiaya gÃ¶re komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼