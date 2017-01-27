Kargo kolisinden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

Konya'dan Ã‡orlu'ya gÃ¶nderilecek kargo kolisinin iÃ§inden 12 tane deÄŸiÅŸik marka tÃ¼fek bulundu

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde bir kargo kolisinin içinden 12 adet tüfek ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Çorlu'ya gönderilecek olan bir kargo kolisinde çok sayÄ±da av tüfeÄŸi bulunduÄŸu bilgisini alan Çorlu Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri harekete geçerek ilçeye gönderilen kargo kolisine el koydu. Kolisinde 12 adet deÄŸiÅŸik markalarda otomatik av tüfeÄŸi ele geçiren polis ekipleri tüfeklere el koyarak inceleme baÅŸlattÄ±.Tüfeklerin Çorlu'ya Konya'dan gönderildiÄŸini belirleyen polis ekipleri tüfekleri gönderen firma hakkÄ±nda da suç duyurusunda bulunarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.