81 ile yazÄ± gÃ¶nderildi otobÃ¼slerde yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan tÃ¼m illerin emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilen genelge doÄŸrultusunda toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± ile yolcu otobÃ¼slerinde sivil trafik polisler denetim yapacak

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, 81 il emniyet müdürlüÄŸüne gönderdiÄŸi genelgeyle toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafÄ±ndan denetleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun, ölümlü trafik kazalarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± yönündeki talimatÄ± doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, trafikte sivil polislerce habersiz denetleme yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin genelgeyi 81 il emniyet müdürlüÄŸüne gönderdi.

Åžehir içi ve ÅŸehirlerarasÄ± toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ±n sürekli denetlenmesi ve ÅŸoförler üzerinde "algÄ±lanan yakalanma riski" duygusunun yoÄŸun bir ÅŸekilde hissettirilmesinin kural ihlallerini azaltacaÄŸÄ± belirtilen genelgeye göre, il emniyet müdürlükleri bünyesindeki sivil trafik polisleri, ÅŸehir içi belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari minibüs, otobüs ve taksiler ile ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüslerinde de görev yapacak.

Denetimler toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda ücret ödemek suretiyle sivil polisler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek. Önceden belirlenen güzergah boyunca yolcu olarak seyahat edecek polis, bu sürede sürücünün yaptÄ±ÄŸÄ± indirme-bindirme, trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±, yatay ve düÅŸey iÅŸaretlere uyma, ÅŸerit kullanma ve deÄŸiÅŸtirme, fazla yolcu, telefonla konuÅŸma, kavÅŸaklarda geçiÅŸ ve dönüÅŸ kurallarÄ±na uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyerek kural ihlallerini tek tek tespit edecek. Trafik kuralÄ± ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sürücü, resmi ekibin bulunduÄŸu yere geldiÄŸinde durdurulacak. Araçtaki sivil polis, kimliÄŸini göstermek suretiyle görevini açÄ±kladÄ±ktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolcularÄ± bilgilendirerek cezai iÅŸlem uygulayacak.

Genelge doÄŸrultusunda ÅŸehirlerarasÄ± yollarda da sivil trafik polislerince 24 saat esasÄ±na göre denetim yapÄ±lacak. Bu amaçla personel sadece komÅŸu illere, aynÄ± gün içerisinde yolcu olarak gidip gelecek. Seyahat süresince ÅŸoför ve karayolu gözlemlenerek, sürücünün telefonla konuÅŸma, çalÄ±ÅŸma ve dinlenme süreleri, yolcularÄ±n emniyet kemeri konusunda uyarÄ±lÄ±p uyarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, sigara içme ve diÄŸer trafik kurallarÄ±na uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilecek.

Sürücünün kural ihlali yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti halinde "ihlal tespit tutanaÄŸÄ±" düzenlenerek gidilen ilin otogarÄ±ndaki trafik görevlilerine teslim edilecek ve yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± saÄŸlanacak. AynÄ± ilde birden çok personel görevlendirilmesi halinde farklÄ± otobüs ve firmalarla seyahat edilecek. AynÄ± güzergahta görevli personel aynÄ± otobüste görev yapmayacak ve biletler farklÄ± saatlerde alÄ±nacak. Denetimler yÄ±l boyunca aralÄ±ksÄ±z devam edecek

Kaza ve ölü sayÄ±larÄ± azaldÄ±

Trafik denetimlerine iliÅŸkin bilgi veren emniyet yetkilileri, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun talimatÄ± doÄŸrultusunda alÄ±nan önlemlerin gerek trafik kazalarÄ± gerekse kazalardaki ölüm sayÄ±larÄ±nda ciddi azalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.Türkiye genelinde 2015'te 1 milyon 313 bin 519 trafik kazasÄ± meydana geldiÄŸini ve bu kazalarda 3 bin 831 vatandaÅŸÄ±n kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade eden yetkililer, kaza sayÄ±sÄ±nÄ±n 2016'da bir önceki yÄ±la oranla yüzde 10azalarak 1 milyon 182 bin 493'e, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yüzde 9 düÅŸerek 3 bin 493 olarak kayÄ±tlara geçtiÄŸini kaydetti.