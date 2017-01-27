AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar kendini bÃ¶yle kurtarmÄ±ÅŸ

Ankara-EskiÅŸehir yolu Ã¼zerindeki bir AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesi sonucunda sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ankara-EskiÅŸehir yolu üzerindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. DumanÄ±n içeri sirayet etmesi üzerine AVM kÄ±smen boÅŸaltÄ±ldÄ±.Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara EskiÅŸehir yolu üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de çalÄ±ÅŸan güvenlik görevlileri çatÄ±dan duman çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. DumanÄ± fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. YangÄ±nÄ±n havalandÄ±rma sisteminin bacasÄ±nda çÄ±kmasÄ± nedeniyle bir maÄŸaza duman altÄ±nda kaldÄ±. DumanÄ±n içeriye sirayet etmesi üzerine maÄŸaza çalÄ±ÅŸanlarÄ± camlarÄ± kÄ±rarak dumanÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa süreli panik yaÅŸayan vatandaÅŸlar tahliye edildi.

KÄ±sa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölgede söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°tfaiyenin müdahalesiyle kÄ±sa sürede söndürülen yangÄ±n nedeniyle küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerindeki bir vatandaÅŸ, içerisinin yoÄŸun dumanla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dumanlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek için camlarÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.