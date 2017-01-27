80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice teyzeyi bakÄ±n kim bu hale getirdi

Konya'nÄ±n EreÄŸli Ä°lÃ§esi'nde 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YalÃ§Ä±nkaya iddiaya gÃ¶re komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼

Olay, Åžinasi Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Hatice YalçÄ±nkaya, çöp atmak için evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada apartmanda üst komÅŸusu Cennet Y. ve Rukiye Y. ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre YalçÄ±nkaya, komÅŸu kardeÅŸlere bina kaloriferli olmasÄ±na raÄŸmen soba kurup yaktÄ±klarÄ±, çÄ±kan Duman ve isten rahatsÄ±z olduÄŸunu söyledi.Ä°ki komÅŸu kardeÅŸ de buna tepki gösterdi. ÇÄ±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda iddiaya göre Cennet Y. ve Rukiye Y., yaÅŸlÄ± kadÄ±na sopayla saldÄ±rdÄ±. Kanlar içinde kalan Hatice YalçÄ±nkaya, ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kolu kÄ±rÄ±lan, yüzü ve gözünden yaralanan YalçÄ±nkaya'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± anlatan Hatice YalçÄ±nkaya, komÅŸularÄ±yla daha önceden de soba yüzünden kavga ettiklerini söyledi. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Cennet Y. ve Rukiye Y.'nin ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.