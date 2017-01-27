MinibÃ¼s yoldan Ã§Ä±ktÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Tunceli-ElazÄ±ÄŸ yolunda meydana gelen kazada minibÃ¼s devrildi. Kaza sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Tunceli-ElazÄ±ÄŸ yolunda kar nedeniyle yoldan çÄ±kan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kiÅŸi yaralandÄ±.Kaza, Tunceli'nin Pertek ilçesi Beydami Köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli-ElazÄ±ÄŸ arasÄ± yolcu taÅŸÄ±yan Hakan D. idaresindeki 62 AK 691 plakalÄ± minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çÄ±karak ÅŸarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 10 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen Tunceli Ä°l Afet Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ve saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan araçtan çÄ±karÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.