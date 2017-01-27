Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 19:10

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda gemi battÄ± ekipler olay yeri Ã§evresinde Ã¶nlem alÄ±yor

gemi kazasÄ±

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda "Bereket" adlÄ± kuruyÃ¼k gemisi batmaya baÅŸlayÄ±nca gemi Ã§evresinde Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±

Zeytinburnu açÄ±klarÄ±nda demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarÄ± batmÄ±ÅŸ haldeki "Bereket" adlÄ± geminin çevresinde önlem aldÄ±.Herhangi bir mürettebatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarÄ±lma talebinin de bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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