Silahlar ruhsatlÄ± da olsa taÅŸÄ±namayacak

KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 6-12 Åžubat tarihleri arasÄ±nda kurusÄ±kÄ± da dahil tÃ¼m silahlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na yasak getirildi.

Kentin düÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun 97'nci yÄ±l dönümü nedeniyle 6-12 Åžubat tarihleri arasÄ±nda silah taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklayan KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klama ise ÅŸöyle: "12 Åžubat KurtuluÅŸ BayramÄ± töreninde ve kurtuluÅŸ haftasÄ± kapsamÄ±nda düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için, 6-12 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda meskun mahallerde ve tören alanlarÄ±nda kurusÄ±kÄ± dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlÄ± dahi olsa taÅŸÄ±nmasÄ±, 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Belirtilen günlerde kurusÄ±kÄ± dahil silah taÅŸÄ±yanlar hakkÄ±nda Kabahatler Kanunu'na göre yasal iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r."