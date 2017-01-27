Ä°stifa eden memur Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne silahla saldÄ±rdÄ±

Kamu gÃ¶revinden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce istifa eden memur, AydÄ±n Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Pervin TÃ¶re'ye silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

AydÄ±n Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nün önünde baÅŸlayan olay, mesaiden çÄ±kan ve kÄ±sa bir süre önce Sakarya Ä°l MüdürlüÄŸü görevine atanan Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Pervin Töre, ÅŸoförü Menderes Peker arasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Peker'in kullandÄ±ÄŸÄ± 09 ACV 45 plakalÄ± makam aracÄ±yla müdürlük binasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. AracÄ±n köÅŸeden döneceÄŸi sÄ±rada Efeler Güzelhisar Ä°lkokulu'nda sivil memur olarak görev yaparken görevinden istifa eden Murat S. (38), gizlendiÄŸi iki aracÄ±n arasÄ±ndan yola çÄ±karak makam aracÄ±nÄ±n önünü kesti.

MAKAM ÅžOFÖRÜ MÜDÜRÜ KORUDU

Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Töre'yi daha öncede SMS, sosyal medya ve yayÄ±n organlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tehdit eden Murat S., belindeki silahÄ± çÄ±kararak araca doÄŸru bir el ateÅŸ etti. Makam ÅŸoförü Menderes Peker, araçtan inerek saldÄ±rganÄ±n üzerine atladÄ±. Peker saldÄ±rganÄ±n elinden silahÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸanan boÄŸuÅŸma sÄ±rasÄ±nda silahÄ±n ateÅŸ almasÄ± sonucu makam ÅŸoförü elinden yaralandÄ±.

SÄ°LAH KURU SIKI ÇIKTI

Makam ÅŸoförü Peker'in silahÄ± elinden almasÄ± üzerine panikleyen saldÄ±rgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. KÄ±sa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan inceleme saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan silahÄ±n kuru sÄ±kÄ± olduÄŸu belirlendi. SaldÄ±rÄ±dan makam ÅŸoförü sayesinde yara almadan kurtulan Pervin Töre, emniyete giderek saldÄ±rgan Murat S.'nden ÅŸikayetçi oldu.

"SÄ°LAH ELÄ°MDE PATLADI"

YaÅŸanan korku dolu anlarÄ± anlatan makam ÅŸoförü Menderes Peker, "Biz mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ± arabayla yola çÄ±ktÄ±k. Birden aracÄ±n önüne çÄ±kÄ±p ateÅŸ etti. Bir kez ateÅŸ ettikten sonra ben araçtan inip üzerine atladÄ±m. SilahÄ± elinden almaya çalÄ±ÅŸÄ±rken silah ikinci kez patlayÄ±nca yaralandÄ±m. Sonra kaçÄ±p uzaklaÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.