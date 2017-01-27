Turist gelmedi esnaf Ä°zmir'e Ã§aresizce dÃ¼kkanlarÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±

Kruvaziyer gemilerinin yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rotalarÄ±ndan Ä°zmir'i Ã§Ä±kartmasÄ± sonucu, Alsancak LimanÄ± esnafÄ± kepenk kapatmaya baÅŸladÄ±.

Kruvaziyer gemileri, 2016 yÄ±lÄ± itibariyle rotalarÄ±ndan Ä°zmir’i çÄ±kardÄ±. Durum böyle olunca da Ä°zmir Alsancak LimanÄ± esnafÄ± halka açÄ±k olmayan limanda bulunan 11 dükkana turist gelmeyince kepenk kapatmak zorunda kaldÄ±. Bir yÄ±l boyunca iÅŸ yapamadÄ±klarÄ± gibi TCDD’ye de kira ödeyen esnaflar, ÅŸartlar düzelene kadar kiralarÄ±n dondurulmasÄ± için BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ilk Ä°zmir ziyaretinde bir dosya hazÄ±rlayarak kendisine sunacak ve destek isteyecek.

“Dört gözle BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ± bekliyoruz”

Ä°zmir TCDD 3. Bölge MüdürlüÄŸü ve UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±n ÅŸimdilik sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden esnaflardan Åženol Süs, “Terör olaylarÄ± nedeniyle 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n sonu itibariyle kruvaziyer ÅŸirketleri planlarÄ±nÄ± iptal etti. Turizm sektörü büyük bir darbe yedi. Liman esnafÄ± olarak biz de aynÄ± maÄŸduriyeti yaÅŸadÄ±k. BurasÄ± lokasyon olarak halka açÄ±k bir yer deÄŸil. Buradaki 11 esnafÄ±n hepsi dükkanlarÄ±nÄ± kapadÄ±. Hepimiz TCDD’nin kiracÄ±sÄ±yÄ±z. Åžartlar düzelene kadar kiralarÄ±mÄ±zÄ±n dondurulmasÄ±nÄ± talep ettik. DükkanlarÄ± kapatmayalÄ±m istedik ama herhangi bir sonuca ulaÅŸamadÄ±k. YakÄ±n bir zamanda BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n Ä°zmir’e teÅŸrif edeceklerini duyduk. Dört gözle onu bekliyoruz. Bütün sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ± ona anlatmak istiyoruz. Ä°zmir Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ekrem DemirtaÅŸ’a sorunumuzu ilettik. Onun tavsiyeleriyle BaÅŸbakanÄ±mÄ±za dosya sunacaÄŸÄ±z” dedi.

“BirçoÄŸumuz arabalarÄ±nÄ± sattÄ±”

2017’nin de aynÄ± ÅŸekilde geçeceÄŸini düÅŸündüklerini kaydeden Süs, “Çünkü hiçbir kruvaziyer ÅŸirketi limanÄ±mÄ±zÄ± kayÄ±tlarÄ±na almadÄ±. Bir günde 3-5 gemi aÄŸÄ±rlÄ±yorduk. YaklaÅŸÄ±k 2 bin 500-3 bin kiÅŸi geliyordu ve ÅŸu anda hiçbiri yok. Buradaki kiralar ortalama 2 bin liradan baÅŸlÄ±yor. BirçoÄŸumuz kira ödeyebilmek için arabalarÄ±nÄ± sattÄ±. Durumumuz hiç iyi deÄŸil. Zor günler geçiriyoruz. Bizim turistten baÅŸka müÅŸterimiz yok. Halka açÄ±k bir yer olsa turist gelmese de iç piyasaya satÄ±ÅŸ yaparÄ±z ama öyle bir ÅŸansÄ±mÄ±z da yok. Maalesef sadece bekliyoruz” diye konuÅŸtu.Kruvaziyer gemilerinin iptali esnafa kepenk kapattÄ±rdÄ±

“45 senede ilk defa banka kredisi kullandÄ±m”

Esnaflardan Ä°brahim ArÄ±ÄŸtekin, “Dükkanlar kapalÄ±. Zarar ediyoruz. Sinek avlÄ±yoruz. Kimse kirasÄ±nÄ± ödeyemiyor” derken, 45 yÄ±ldÄ±r esnaflÄ±k yapan Nihat Eracar ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “1970 senesinden beri bu limandayÄ±m. Zaman zaman krizler yaÅŸadÄ±k ama en fazla 6-8 ay sorun yaÅŸadÄ±k. Bu en kötü durum. Ä°kinci seneye girdik ama bir tane gemi yok. 45 senelik ticari hayatÄ±mda ilk defa banka kredisi kullandÄ±m. Anca o ÅŸekilde geçinebiliyoruz. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zdan acil yardÄ±m bekliyoruz. Terör olaylarÄ± bitene kadar kiralar dondurulursa çok çok iyi olur.”