KayÄ±p Ã§ocuk DAEÅž operasyonunda bulundu

Zeytinburnunda terÃ¶r orgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 17 kiÅŸi gozaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Evlerden 3'ünün terör örgütü tarafÄ±ndan mescid olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Operasyonda Siverek'ten kayÄ±p 1 çocuÄŸun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15'i yabancÄ± uyruklu 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

7 AYRI HÜCRE EVÄ°NE BASKIN YAPILDI

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, DEAÅž terör örgütünün gizli mescitlerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAÅž adÄ±na mescitlerde imamlÄ±k yapan Kerimullah T.'nin Zeytinburnu'nda bulunan 7 ayrÄ± adresine baskÄ±n düzenlendi. Operasyonda bu evlerden 3'ünün DEAÅž terör örgütü üyeleri tarafÄ±ndan gizli mescit olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

KAYIP ÇOCUK DEAÅž MESCÄ°DÄ°NDE BULUNDU

YapÄ±lan operayonda, 15'i yabancÄ± uyruklu 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda ÅžanlÄ±urfa Siverek ilçesinden kayÄ±p olarak aranan M.K. isimli bir çocuÄŸunda olduÄŸu öÄŸrenildi. M.K. isimli çocuÄŸun terör örgütünün mescid olarak kullandÄ±ÄŸÄ± yerde bulundu. GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan 15'i Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edilirken, 2 ÅŸüpheli ise emniyette sorgulanÄ±yor.