Tatil cenneti Antalya'da korkutan yangÄ±n

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alan zarar gÃ¶rdÃ¼

Antalya'da makilik alanda çÄ±kan yangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, KonyaaltÄ± ilçesi BatÄ± Çevre yolu kenarÄ±nda bulunan makilik alanda saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda iki ayrÄ± noktada yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbarÄ± alan Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± 4 itfaiye ekibi, 2 ayrÄ± noktadaki yangÄ±na müdahale etti. RüzgarÄ±n etkisiyle hÄ±zla ilerleyen yangÄ±n, etraftaki sedir, çam, gibi aÄŸaçlara ilerlemeden kÄ±sa sürede itfaiye tarafÄ±ndan söndürüldü.Korkutan yangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 dönüm makilik alanÄ±n zarar gördü.