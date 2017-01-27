Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda kuru yÃ¼k gemisi batmaya baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda nedeni henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± demirli halde bulunan "Bereket" adlÄ± kuru yÃ¼k gemisi batmaya baÅŸlayÄ±nca sahil gÃ¼venlik ekipleri mÃ¼dahale etti.

Zeytinburnu açÄ±klarÄ±nda demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarÄ± batmÄ±ÅŸ haldeki "Bereket" adlÄ± geminin çevresinde önlem aldÄ±. Herhangi bir mürettebatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarÄ±lma talebinin de bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.