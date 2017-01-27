Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 22:15

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda kuru yÃ¼k gemisi batmaya baÅŸladÄ±


Ä°stanbul Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda nedeni henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± demirli halde bulunan "Bereket" adlÄ± kuru yÃ¼k gemisi batmaya baÅŸlayÄ±nca sahil gÃ¼venlik ekipleri mÃ¼dahale etti.

Zeytinburnu açÄ±klarÄ±nda demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarÄ± batmÄ±ÅŸ haldeki "Bereket" adlÄ± geminin çevresinde önlem aldÄ±. Herhangi bir mürettebatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarÄ±lma talebinin de bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

donarak can veren kiÅŸi

Donarak can veren kiÅŸiyi karanfillerle andÄ±lar

Ä°stanbul'da etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle donarak can veren kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±


Emniyet o plakalÄ± araÃ§ iÃ§in vatandaÅŸÄ± uyardÄ±

Mersin'de emniyetin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan plakalÄ± 7 kaÃ§ak araÃ§ ele geÃ§irildi.

elektrik kesintisi

Ä°stanbullular dikkat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerine 30 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilmeyecek