Emniyet o plakalÄ± araÃ§ iÃ§in vatandaÅŸÄ± uyardÄ±

Mersin'de emniyetin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan plakalÄ± 7 kaÃ§ak araÃ§ ele geÃ§irildi.

Erdemli, Mut ve Silifke'de gerçekleÅŸtirilen 7 operasyonda, Mersin'de Jandarma ekipleri, Gürcistan plakalÄ± 7 Kaçak araç buldu. Araçlar Mersin Gümrük MüdürlüÄŸüne teslim edilirken, gözaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸahÄ±s adliyeye sevk edildi.Mersin ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin kaçak araçlara yönelik operasyonlarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü belirtildi.

SAHTE Ä°ÅžLEMLERLE GETÄ°RÄ°LÄ°YOR

Mersin'de ucuz fiyatla lüks araca binmek isteyen vatandaÅŸlarÄ±n Gürcistan'da anlaÅŸtÄ±klarÄ± kaçakçÄ±lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yanÄ±ltÄ±cÄ± iÅŸlemlerle Türkiye'ye lüks araç getirildiÄŸi bilgisini alan ekipler, gelen istihbarat doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neticesinde ekipler, Erdemli, Mut ve Silifke ilçesinde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan getirilen 7 Gürcistan plakalÄ± araç ele geçirilirken, 7 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÜVENLÄ°K GÜÇLERÄ° UYARDI

Araçlar Mersin Gümrük MüdürlüÄŸüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸi ise adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaçak araçlara karÅŸÄ± alÄ±m satÄ±m iÅŸlemlerinde de dikkatli olunmasÄ± konusunda uyardÄ±.