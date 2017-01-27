Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 22:51

Donarak can veren kiÅŸiyi karanfillerle andÄ±lar

donarak can veren kiÅŸi

Ä°stanbul'da etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle donarak can veren kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda sokakta yaÅŸayan bir kiÅŸinin donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±.Ä°stanbul'da dün gece termometreler sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda deÄŸerlere ulaÅŸÄ±rken, BeyoÄŸlu Tophane Ä°skele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane ÇeÅŸmesi'nde kimsesiz olan Selahattin YÄ±lmaz isimli bir kiÅŸi donarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Evsizler için farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturarak kalÄ±cÄ± çözümler için çalÄ±ÅŸmalar yapan Çorbada Tuzun Olsun DerneÄŸi üyeleri, akÅŸam saatlerinde YÄ±lmaz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi noktada bir araya geldi. Tarihi çeÅŸmeye karanfiller bÄ±rakan dernek üyeleri kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±.

Kimsenin donarak ölmeyi hak etmediÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, "Evsiz olmak suç deÄŸil. Herkesin baÅŸÄ±na gelebilir. Kimse donarak ölmeyi hak etmiyor. Bu çeÅŸmeler yüzlerce yÄ±l su verdi, hayat verdi. Bugün sabah karÅŸÄ± bir evsiz insan donarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Evsiz insanlar için yapÄ±labilecek çok ÅŸey var. AcÄ±lÄ±yÄ±z. TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kardeÅŸimizi kaybettik. Kim olduÄŸundan öte bir kardeÅŸimizi kaybettik" denildi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan toplanan vatandaÅŸlar, Selahattin YÄ±lmaz'Ä±n anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n da duygu ve düÅŸüncelerini bir kaÄŸÄ±da yazarak tarihi çeÅŸmeye astÄ±klarÄ± görüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Emniyet o plakalÄ± araÃ§ iÃ§in vatandaÅŸÄ± uyardÄ±

Mersin'de emniyetin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan plakalÄ± 7 kaÃ§ak araÃ§ ele geÃ§irildi.

elektrik kesintisi

Ä°stanbullular dikkat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerine 30 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilmeyecek

yangÄ±n haberleri

Tatil cenneti Antalya'da korkutan yangÄ±n

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alan zarar gÃ¶rdÃ¼