Donarak can veren kiÅŸiyi karanfillerle andÄ±lar

Ä°stanbul'da etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle donarak can veren kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda sokakta yaÅŸayan bir kiÅŸinin donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±.Ä°stanbul'da dün gece termometreler sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda deÄŸerlere ulaÅŸÄ±rken, BeyoÄŸlu Tophane Ä°skele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane ÇeÅŸmesi'nde kimsesiz olan Selahattin YÄ±lmaz isimli bir kiÅŸi donarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Evsizler için farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturarak kalÄ±cÄ± çözümler için çalÄ±ÅŸmalar yapan Çorbada Tuzun Olsun DerneÄŸi üyeleri, akÅŸam saatlerinde YÄ±lmaz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi noktada bir araya geldi. Tarihi çeÅŸmeye karanfiller bÄ±rakan dernek üyeleri kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±.

Kimsenin donarak ölmeyi hak etmediÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, "Evsiz olmak suç deÄŸil. Herkesin baÅŸÄ±na gelebilir. Kimse donarak ölmeyi hak etmiyor. Bu çeÅŸmeler yüzlerce yÄ±l su verdi, hayat verdi. Bugün sabah karÅŸÄ± bir evsiz insan donarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Evsiz insanlar için yapÄ±labilecek çok ÅŸey var. AcÄ±lÄ±yÄ±z. TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kardeÅŸimizi kaybettik. Kim olduÄŸundan öte bir kardeÅŸimizi kaybettik" denildi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan toplanan vatandaÅŸlar, Selahattin YÄ±lmaz'Ä±n anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n da duygu ve düÅŸüncelerini bir kaÄŸÄ±da yazarak tarihi çeÅŸmeye astÄ±klarÄ± görüldü.