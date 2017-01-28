Fitch Ratings TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings merakla beklenen TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düÅŸürdü. Görünümü ise duraÄŸan olarak belirledi.Böylece Türkiye son yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviye notunu yitirmiÅŸ oldu.Bugün bir diÄŸer derecelendirme kuruluÅŸu olan Standard & Poor's da Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatif olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

Bu görünüm, Türkiye'nin kredi notunun bir yÄ±l içinde düÅŸürülebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Fitch, KasÄ±m 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu geliÅŸmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyeye yükselten ilk kurum olmuÅŸtu.

ArdÄ±ndan Moody's MayÄ±s 2013'te benzer bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ ve Türkiye'ye fon giriÅŸi hÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±.DüÅŸük riskli varlÄ±klara yatÄ±rÄ±m yapan emeklilik fonlarÄ± gibi büyük fonlar, bir ülkeye yatÄ±rÄ±m yaparken en az iki kurumdan yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviye notu olmasÄ±nÄ± istiyor.

Kaynak: BBC Türkçe