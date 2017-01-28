Ergenekoncu iddiasÄ±yla tutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan CHP'li vekil tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±

2010 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ergenekon davasÄ±yla ilgili tutuklanan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Cihaner, beraat edildikten sonra 10 milyon TL'lik tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

Erzincan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevi sÄ±rasÄ±nda Ä°smailaÄŸa ve Gülen cemaatlerine açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmalar nedeniyle 'Ergenekon üyeliÄŸinden' tutuklanan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Cihaner, tazminat davasÄ± açtÄ±. Avukat Turgut Kazan tarafÄ±ndan Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Cihaner'in makam odasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±na yer verildi. Dilekçede, "Bu resim, tazminat isteÄŸimizin temel direÄŸini oluÅŸturuyor. Çünkü müvekkilimiz Pensilvanya'ya baÄŸlÄ± emniyet, savcÄ±, yargÄ±ç ve medyanÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kumpas sonucu, adliye baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanmÄ±ÅŸ ve kamuoyuna darbeci bir hain olarak tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YargÄ± uygulamasÄ± adÄ± altÄ±nda, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez oynanan böyle bir oyun için doÄŸru deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ± ve yarattÄ±ÄŸÄ± sonuca, ÅŸoka ve maÄŸduriyete uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekir" denildi.

CHP'LÄ° VEKÄ°LÄ°N SORUÅžTURMASINI YÜRÜTEN SAVCI BUGÜN FETÖ'DEN TUTUKLU

Cihaner'in Ergenekon kapsamÄ±nda tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yürüten o dönemin Erzurum Özel Yetkili SavcÄ±sÄ± Osman Åžanal'Ä±n FETÖ'den tutuklu olduÄŸu, Terörle Mücadele Åžubesi Müdür Vekili Murat Günbeyi'nin ABD'ye kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Gizli tanÄ±k Bayram Bozkurt'un ifadelerine dayanarak Cihaner'i tutuklayan hâkim Mustafa Karatay ve Ä°smail Åžahin ile Åžanal görevden alÄ±ndÄ±ktan sonra yerine atanan SavcÄ± Taner Aksakal'Ä±n da açÄ±ÄŸa alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

CHP'LÄ° VEKÄ°L DAHA SONRA BERAAT ETTÄ°

Cihaner hakkÄ±ndaki davanÄ±n YargÄ±tay 11. Ceza Dairesi'nde beraatle bittiÄŸi ve kararda, bu soruÅŸturmayÄ± yürütmüÅŸ olan savcÄ±lar ve kamu görevlilerine iliÅŸkin suç duyurusunda bulunulduÄŸu anlatÄ±larak, ÅŸöyle denildi: "YargÄ± mensuplarÄ±na vurgu yapÄ±lan suç duyurusu, kumpas ve maÄŸduriyetin büyüklüÄŸünü göstermeye yetiyor. MaÄŸduriyet, tutuklu kalÄ±nan süreden ibaret deÄŸildir. Kirli suç örgütünün medya ayaÄŸÄ±, müvekkilimizin özgürlüÄŸünü hedef almakla kalmamÄ±ÅŸ, kiÅŸiliÄŸine, savcÄ±lÄ±k görevine, özel yaÅŸamÄ±na, kÄ±zÄ±yla ve eÅŸiyle iliÅŸkilerine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± yürütmüÅŸtür. SoruÅŸturma ve dava, bu saldÄ±rÄ±lara malzeme olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." Cihaner'in tutuklandÄ±ÄŸÄ± 16 Åžubat 2010'dan itibaren faizi baÅŸlamak üzere, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 10 milyon TL tazminat istendi.