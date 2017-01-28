PKK bize saldÄ±rÄ±nca devlet gelmiyor diyen kÃ¶ylÃ¼ye TuÄŸgeneral'den ÅŸok aÃ§Ä±klama

Hakkari'de cuma namazÄ±ndan sonra vatandaÅŸÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz kÃ¶ylÃ¼ye sÃ¶z verdi ve Bir saat iÃ§erisinde burada olmazsam rÃ¼tbelerimi sÃ¶kÃ¼p atacaÄŸÄ±m" dedi.

Hakkari Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Ferdi Korkmaz, Toplum Destekli Polislik Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yürütülen "AydÄ±nlanan Ufuklar Projesi" kapsamÄ±nda bir dönem PKK'lÄ± teröristlerin uÄŸrak yeri olan AÄŸaçdibi köyünde halkla Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±p sorunlarÄ±nÄ± dinledi. Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Ferdi Korkmaz, ÅŸehirden 20 kilometre mesafede bulunan 80 hanelik AÄŸaçdibi köyünü ziyaret etti. DilberoÄŸlu ve Korkmaz, köylülerle birlikte Cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±ktan sonra köyün ileri gelenleri ve halkla camide bir süre sohbet ederek PKK üyelerinin köy çevresinde dolaÅŸÄ±p dolaÅŸmadÄ±klarÄ± konusunda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundular.

"SÄ°ZÄ°N KÖYÜNÜZ ÇOK STRATEJÄ°K BÄ°R YER"

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu, "Önemli olan güven ve huzur içerisinde sorunlarÄ± konuÅŸmaktÄ±r. Biz burada istediÄŸiniz kadar mücadele edelim, siz destek vermedikten sonra hiçbir ÅŸeyde muvaffak olmak mümkün deÄŸil. Buraya geleni gideni siz biliyorsunuz. Siz bu adamlarla yaÅŸamaktan memnunsanÄ±z bizim diyecek bir ÅŸeyimiz yok. Siz memnun deÄŸilsiniz diye geldik. Siz huzura erin diye geldik. Ama siz bu çakallarla yaÅŸamaktan mutluysanÄ±z, söyleyecek bir ÅŸey yok. Sizin köyünüz çok stratejik bir yer. Terör örgütünün geçiÅŸ noktalarÄ± buralar. Buralar terörle anÄ±lÄ±r bir hal almÄ±ÅŸ. Bizim buralarÄ± kurtarmamÄ±z lazÄ±m. Åžuradaki insanlar da rahat ve huzur içinde hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirmeli. Buradaki gençlerin artÄ±k terör nedir bilmemesi lazÄ±m. Bu da sizin desteÄŸiniz ve gayretinizle olur. Ama biz sizin arkanÄ±zdayÄ±z sonuna kadar. Sizden de yörenize, topraÄŸÄ±nÄ±za sahip çÄ±kmanÄ±zÄ± istiyoruz. BaÅŸka hiçbir ÅŸey istemiyoruz. Ama size kim musallat oluyorsa def etmek bizim boynumuzun borcudur. Onu biz de yapmasak gelin bizden hesap sorun" dedi.

"BÄ°Z HAZIRIZ DEDÄ°K AMA KÄ°MSE OPERASYON DÜZENLEMEDÄ°"

Köy sakinleri ise terörün her türlü silahÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade ederek, kendilerinde sadece kalaÅŸnikof silah bulunduÄŸunu söylediler. Köylüler, "Defalarca jandarma komutanÄ±na müracaatta bulunduk. Köyümüzde terör var. Biz silahlarÄ±mÄ±zla operasyona hazÄ±rÄ±z dedik. KÄ±ÅŸa kadar daÄŸlarda bekleyeceÄŸiz. Ama kimse operasyon düzenlemedi. Bizim gücümüz teröre yetmez" ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°R SAAT Ä°ÇÄ°NDE GELEMEZSEM RÜTBELERÄ°MÄ° SÖKER ATARIM"

Bir köylünün, "Terör köyümüzden 5 kiÅŸiyi vursa, devlet gelmiyor" demesi üzerine devreye giren Hakkari Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz, "Ben size garanti veriyorum. Siz bana telefon edin. 'Burada terörist var', eÄŸer bir saat içerisinde burada olmazsam rütbelerimi söküp atacaÄŸÄ±m. O eski ekipti. Bu ekip yeni ekip, geçmiÅŸi unutun. GeçtiÄŸimiz yaz bu köyde 5 terörist öldürdük. YarÄ±n gelsin yine gelir öldürürüz" diye konuÅŸtu.

"FETULLAH DÄ°YE BÄ°R ÅžEREFSÄ°Z ÇIKTI"

Köy halkÄ±yla sohbetine devam eden Emniyet Müdürü DilberoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:"Burada Fetullah diye bir ÅŸerefsiz çÄ±ktÄ±. Bu ülkede garip bir yapÄ± oluÅŸturdu. Bu yapÄ±nÄ±n içerisinde asker, polis ve bürokratÄ± da vardÄ±. Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylara bunlar sebep oldular. Biz bilmiyor muyuz ihbar yapmÄ±ÅŸlar gitmemiÅŸ kimse. VatandaÅŸÄ± vurmuÅŸlar gitmemiÅŸ kimse. Bu iÅŸ bitti. Senin gidip de haber verdiÄŸin ve sana gelmeyen komutanlar ve polisler hepsi hapisteler. Eskileri artÄ±k konuÅŸmanÄ±n kimseye faydasÄ± yok. Biz önümüze bakacaÄŸÄ±z. BakÄ±n size cep telefonumu veriyorum. Bugüne kadar size cep telefonunu veren Emniyet müdürü oldu mu? Gece yarÄ±sÄ± saat 03.00'te arayÄ±n beni. Deyin ki 'burada adam var.' EÄŸer o saatte burada olmasam namerdim."

"AKÜLÜ SANDALYE HEDÄ°YE EDÄ°LDÄ°"

YapÄ±lan sohbetin ardÄ±ndan Toplum Destekli Polislik Åžube MüdürlüÄŸünün yürüttüÄŸü "AydÄ±nlanan Ufuklar Projesi" kapsamÄ±nda Türkiye Omurilik Felçlileri DerneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla temin edilen bir adet akülü engelli sandalyesi, Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz tarafÄ±ndan 12 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet AdÄ±yaman isimli çocuÄŸa hediye edildi.DilberoÄŸlu ve Korkmaz, doÄŸuÅŸtan omurilik felci olan Muhammet'i akülü sandalyesine bindirerek ev içinde dolaÅŸtÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan AdÄ±yaman ailesi DilberoÄŸlu ve Korkmaz'a yer sofrasÄ±nda bal, ceviz ve çay ikramÄ±nda bulundu. DilberoÄŸlu ve Korkmaz, köy okulunu da ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü yetkilileri ise engelli vatandaÅŸlarÄ±n hayata katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla toplum destekli polislik hizmetleri kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam edileceÄŸini belirtti.