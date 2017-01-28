KÃ¶sem Sultan'Ä±n torunu genÃ§lerin 15 temmuzdaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶vdÃ¼

Sultan 2. Abdulhamid Han'Ä±n 5. kuÅŸak torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "15 Temmuz'da gerÃ§ekten herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir reaksiyon gÃ¶sterdik TÃ¼rk milleti olarak." dedi.

OsmanoÄŸlu, Trabzon Ortahisar Belediyesince OsmanlÄ± HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Hamamizade Ä°hsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen, "Torununun Dilinden Kösem Sultan" baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸide yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, OsmanlÄ±'yÄ± sevmeyen, istemeyenlerin tek derdinin hilafet olduÄŸunu belirtti. OsmanoÄŸlu, "OsmanlÄ± 72 milleti, bir çok dini ve Ä±rkÄ± çatÄ±sÄ± altÄ±nda toplamÄ±ÅŸ büyük bir medeniyettir. Tabiri caizse iÅŸi ÅŸeytanla olanlarÄ±n derdi, sadece büyük anlamda Ä°slamÄ± yok etmektir. O yüzden OsmanlÄ±'nÄ±n hilafet bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor olmasÄ±, onlar için savaÅŸ gayesi aslÄ±na bakarsanÄ±z. Åžu anda da 'düÅŸmanÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸti.' diyemeyiz." ifadelerini kullandÄ±. OsmanoÄŸlu, tarihin, ibret almasÄ±nÄ± bilenler için koskoca bir abide, ibret almasÄ±nÄ± bilmeyenler için ise sadece bir mezar taÅŸÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, geçmiÅŸin, bugüne Ä±ÅŸÄ±k tutabilecek çok sayÄ±da yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±k barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"GENÇLERÄ°MÄ°Z 15 TEMMUZ SINAVINI ÇOK Ä°YÄ° VERDÄ°LER"

Topluma bu zamana kadar yapÄ±lan en büyük kötülüklerden birinin geçmiÅŸe küstürmek, yok saymak olduÄŸuna dikkati çeken OsmanoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"Birçok eksiklerimiz var elbette ama ÅŸimdi yavaÅŸ yavaÅŸ bir ÅŸeyler öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ben bunu 15 Temmuz'da çok iyi gördüm. Hanemizde de konuÅŸuyorduk, 'Allah korusun herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±, bir savaÅŸ yaÅŸasak acaba Çanakkale'de verdiÄŸimiz refleksi verebilecek miyiz?' diye. Maalesef aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuçlar pek olumlu yönde deÄŸildi çünkü gençliÄŸimizin halini görüyorduk ama 15 Temmuz'da gerçekten herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir reaksiyon gösterdik Türk milleti olarak.(Çanakkale) Bu ruhu kaybetmediÄŸimizi gördük ve ÅŸunu da gördük ki aslÄ±nda onlarÄ±n tüm dertleri, savaÅŸlarÄ±, sizlere kaybettiremedikleri bu ruhla ilgili. Ä°stediÄŸiniz kadar üstünü asfaltlayÄ±n, yok görmeye çalÄ±ÅŸÄ±n, bunun hiçbir zaman üstünü örtemeyeceksiniz. Tabiri caiz ise o pislik sizin üstünüzden akÄ±p gidecek, köklere hiç inmeyecek. Bunun delili zaten 15 Temmuz. Gençlerimiz 15 Temmuz sÄ±navÄ±nÄ± çok iyi verdiler."

"DEVLET CÄ°NSÄ°YET GEREKTÄ°RMEZ"

OsmanoÄŸlu, "Torununun Dilinden Kösem Sultan" adlÄ± kitabÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msatarak, "Kösem Sultan'Ä± ben bir hanÄ±m olarak düÅŸünmüyorum. Devlet idaresini uzun süre elinde tutmuÅŸ birini anne, hanÄ±m olarak düÅŸünmek yanlÄ±ÅŸ olur çünkü devlet bir cinsiyet gerektirmez. Kösem Sultan'Ä±n devleti ayakta tutabilecek ciddi adÄ±mlarÄ± vardÄ± ve ben bunlarÄ± anlatmak istedim." diye konuÅŸtu.Gençlere doÄŸru bilgi aktarmak istediÄŸini dile getiren OsmanoÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:"Maalesef diziler yüzünden çok yanlÄ±ÅŸ bilgiler öÄŸreniyorlar. ÖrneÄŸin, 'ÅŸehzade katli' diyorlar ama ben aslÄ±nda 'ÅŸehzadelerin feda edilmesi' diyorum bu olaya. Devlet-i ebed müddet anlayÄ±ÅŸÄ± için baÅŸka insanlar ölmesin diye kendi kanÄ±ndan, canÄ±ndan birinin hayatÄ±na son vermek elbette ki kolay deÄŸil. Bunu bir anne, kadÄ±n güdüsüyle düÅŸünemezsiniz. Bunu sadece devlet beyniyle düÅŸünebilirsiniz ve Kösem Sultan'Ä±n verdiÄŸi tepki ve reaksiyonlar da tamamen bu yöndedir. Kösem Sultan çok doÄŸru adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±r bu dönemi geçirmek adÄ±na."

"DÄ°ZÄ°LERDE HAREM EDEPSÄ°ZCE GÖSTERÄ°LÄ°YOR"

Nilhan OsmanoÄŸlu, OsmanlÄ±'ya, OsmanlÄ± kadÄ±nÄ±na hep bir BatÄ± algÄ±sÄ±yla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "DolayÄ±sÄ±yla hareme hep bir BatÄ± görüÅŸüyle baktÄ±k. Çok üzücü, tablolarda üzüm yiyen padiÅŸahlar, haremde dans eden hanÄ±mlar... Dolmabahçe SarayÄ±'nda Hünkar SofasÄ± denilen yere girildiÄŸinde içerinin Bakara Suresi ayetleriyle dolu olduÄŸunu görürsünüz. Benim ecdadÄ±m, burada hanÄ±mlarÄ± oynatmayacak kadar ÅŸereflidir." dedi.Avrupa krallarÄ±nÄ±n saraylarÄ±na kendi eÅŸlerinin büstlerini yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dönemden bahsettiÄŸine dikkati çeken OsmanoÄŸlu, "Bunlar OsmanlÄ±'ya nasÄ±l bakmÄ±ÅŸlar? Tabii ki göremedikleri, bilemedikleri gizemin içine kendi görüÅŸleriyle bakmÄ±ÅŸlar. O yüzden haremi kimse anlatamaz, ben de bu kitapta haremi anlatmadÄ±m. Haremi anlatmanÄ±n imkanÄ± yoktur çünkü haram olandÄ±r." dedi.OsmanoÄŸlu, arÅŸiv belgelerinden haremin kaideleri olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Hürrem Sultan'Ä±n da resmini çizen ressamÄ±n bir resmi daha var ve bunda haremdeki hanÄ±mlarÄ± namaz kÄ±larken ellerini ÅŸu ÅŸekilde (erkeklerin tekbir getiriÅŸ ÅŸekline iÅŸaret ederek) gösterir yani bu da aslÄ±nda haremi hiç görmediÄŸinin bir belgesidir. Bu yüzden bunlara inanmamak lazÄ±m. Bu algÄ±yÄ± yok etmek, oryantalist kafalarÄ± biraz temizlemek için savaÅŸÄ±mÄ±z. (Dizilerde harem) Edepsizce gösteriliyor, bizim tarafÄ±mÄ±zdan da izleniyor ve benimseniyor olmasÄ± çok acÄ±. AslÄ±nda diziler biraz da gerçeÄŸi açÄ±p öÄŸrenmemize vesile oldu. 'Her ÅŸerde bir hayÄ±r vardÄ±r.' diyoruz ya dizilerin de tek hayÄ±r noktasÄ± bu olsa gerek."

"NÄ°YE GEÇMÄ°ÅžÄ°NLE BAÄž KURMAKTAN KORKUYORSUN"

EÄŸitim konusunda yapÄ±labilecekleri de katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸan OsmanoÄŸlu, "OsmanlÄ±ca öÄŸrenme yolu çÄ±ktÄ±, nasÄ±l bir algÄ± yarattÄ±larsa insanlar OsmanlÄ±ca öÄŸrenmeyi bile 'ÅŸeriat geliyor.' diye algÄ±ladÄ±lar. Senin geçmiÅŸini öÄŸrenmende ne sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir ki, niye geçmiÅŸinle baÄŸ kurmaktan korkuyorsun? Ä°nsanlarÄ±n geçmiÅŸiyle baÄŸlarÄ±nÄ± saÄŸlam kurabilmeleri için OsmanlÄ±cayÄ±, eski Türkçeyi kesinlikle öÄŸrenmeleri gerekiyor. ArÅŸivlerin araÅŸtÄ±rmacÄ±lara ücretsiz açÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.SöyleÅŸinin ardÄ±ndan Vali Yücel Yavuz'un eÅŸi Åžengül Yavuz, OsmanoÄŸlu'na, Ortahisar KaymakamÄ± Numan HatipoÄŸlu ise söyleÅŸinin moderatörü tarihçi Åžafak Tunç'a plaket verdi. Ortahisar Belediye BaÅŸkan Vekili Selahattin Çebi ve AK Parti Trabzon Ä°l BaÅŸkanÄ± Haydar Revi ile davetlilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸi, OsmanoÄŸlu'nun vatandaÅŸlarla fotoÄŸraf çektirmesinin ardÄ±ndan sona erdi.