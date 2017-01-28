Sosyal medyanÄ±n fenomeni bayrak asan dayÄ± referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Bayrak asan dayÄ± olarak sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k Ã¼n salan TahtalÄ±oÄŸlu, referandumda vereceÄŸi oy iÃ§in bir bayrak hazÄ±rlatarak "BayraÄŸÄ±mÄ± asacaÄŸÄ±m, 'evet'e basacaÄŸÄ±m" ifadelerinde bulundu.

'Bayrak asan dayÄ±' olarak sosyal medyada fenomen haline gelen Salih TahtalÄ±oÄŸlu, bu kez referandumdaki oyunu belli edecek ÅŸekilde evin balkonuna 'Evet' yazÄ±lÄ± pankart astÄ±. Sosyal medya üzerinde baÅŸlayan yeni akÄ±ma uyan bayrak asan dayÄ± Salih TahtalÄ±oÄŸlu, "BayraÄŸÄ±mÄ± asacaÄŸÄ±m, 'evet'e basacaÄŸÄ±m" dedi. 2013 yÄ±lÄ±nda balkonuna astÄ±ÄŸÄ± bayraklÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ä°hlas Haber AjansÄ± tarafÄ±ndan dünyaya servis edilmesinin ardÄ±ndan ünlenen ve internet fenomeni haline gelen Salih TahtalÄ±oÄŸlu, bayraÄŸÄ±nÄ± bu kez CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi referandumunda evet oyunu kullanmak için astÄ±. Google'da binlerce kez 'bayrak asan adam, bayrak asan amca, bayrak asan dayÄ± kim' diye aranan Salih TahtalÄ±oÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±, ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± da aÅŸarak dünyada en çok kullanÄ±lan fotoÄŸraflar arasÄ±nda yer aldÄ±.

BELEDÄ°YE BAÅžKANININ ÇAÄžRISINA CEVAP VERDÄ°

GeçtiÄŸimiz hafta içi sosyal medyada RÄ±dvan Dilmen, Arda Turan, Burak YÄ±lmaz gibi ünlülerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± referandumda evet kampanyasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülke genelinde adeta yeni bir akÄ±m baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu akÄ±ma sosyal medyanÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ yüzü Salih TahtalÄ±oÄŸlu da ayak uydurdu. Dursunbey Belediye BaÅŸkanÄ± Ramazan Bahçavan'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan bayrak asan dayÄ±ya yönelttiÄŸi; "Ülkemizin istikrarÄ±, tam demokrasi, 2071 hedeflerine bir an önce ulaÅŸmak için bende evet diyorum. Balkona bayrak asan dayÄ± sayÄ±n Salih TahtalÄ±oÄŸlu, sen ne diyorsun?" sorusuna cevap veren Salih TahtalÄ±oÄŸlu o meÅŸhur balkona bir kez daha çÄ±ktÄ±. BaÅŸkan Bahçavan'a cevap veren TahtalÄ±oÄŸlu; "SayÄ±n Dursunbey Belediye BaÅŸkanÄ± Ramazan Bahçavan, çaÄŸrÄ±nÄ± aldÄ±m. Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizin kalkÄ±nmasÄ± için, bayraÄŸÄ±mÄ± asacaÄŸÄ±m, evet'e basacaÄŸÄ±m" dedi.

"ÖMRÜMÜZ NASÄ°P OLURSA..."

Evet yazÄ±lÄ± bayraÄŸÄ± evinin balkonuna asan Salih TahtalÄ±oÄŸlu Ä°HA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada,"Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ramazan Bahçavan bize internet üzerinden bize çaÄŸrÄ± yapmÄ±ÅŸ. Bizde bu çaÄŸrÄ±ya katÄ±ldÄ±k. Referandum da inÅŸallah ömrümüz olur nasip olursa evet'e mührümüzü basacaÄŸÄ±z" dedi.