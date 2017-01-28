Adana'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya kurban giden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri mezarlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

Adana'daki mezarlÄ±kta KalaÅŸnikof marka otomatik tÃ¼fek ve tabancayla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸinin cenazesi yine aynÄ± mezarlÄ±ÄŸa defnedildi.

Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesi AlihocalÄ± Mahallesi'ndeki mezarlÄ±kta 01 ERG 36 plakalÄ± otomobilin ÅŸoför koltuÄŸunda ve aracÄ±n çevresinde KalaÅŸnikof marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla vurularak öldürülen Refik Bingül (20), Ufuk Altun (35)ve Eser Binen'in (37) cenazeleri Adana Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan aileleri tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Cenazeler KalaÅŸnikoflu vahÅŸetin gerçekleÅŸtirildiÄŸi mezarlÄ±ÄŸa götürüldü.

ANNE BABALARININ YANINA GÖMÜLDÜLER

Eser Binen'in cenazesi 2012 yÄ±lÄ±nda ölen babasÄ± Ali Binen'in mezarÄ±nÄ±n yanÄ±na, Ufuk Altun'un cenazesi olay yerine 300 metre uzaklÄ±ktaki 2013 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden annesinin mezarÄ±nÄ±n yanÄ±na defnedildi. Refik Bingöl'ün cenazesi de aynÄ± mezarlÄ±kta topraÄŸa verildi.

"TEK Ä°STEÄžÄ°M KATÄ°LLERÄ°N BULUNMASI"

Eser Binen'in annesi Zehra Binen, Suudi Arabistan'da oto kaportacÄ±lÄ±k yapan oÄŸlunun 6 ay önce Adana'ya geldiÄŸini ve aynÄ± iÅŸi sürdürdüÄŸünü belirterek, "3 günahsÄ±z genç öldürüldü. OnlarÄ±n katilleri bulunsun. En aÄŸÄ±r ceza verilsin. 3 masum insan öldürdüler ben de onlarÄ± kendi ellerimle öldürmek istiyorum. Gözümün bir nurunu söndürdüler. Bir nuru kaldÄ±. Bizim canÄ±mÄ±zÄ± yaktÄ±lar onlarÄ±n da canÄ± yansÄ±n. OÄŸlumu öldürüldüÄŸü mezarlÄ±ÄŸa defnettik" dedi.

Ä°ÇÄ°MDE UHDE KALDIÄžI Ä°ÇÄ°N BUGÜN DAVUL ZURNALI DÜÄžÜNÜNÜ YAPTIK

OÄŸlunun bekar olduÄŸunu vurgulayan anne Zehra Binen, "Ä°çimde uhde kalmamasÄ± için evlendiremediÄŸim için bugün davul zurnalarla düÄŸününü yaptÄ±k. DamatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± giydirdik. MezarlÄ±kta kÄ±nasÄ±nÄ± yaptÄ±k. BabasÄ±nÄ±n yanÄ±na defnettik. Tek isteÄŸim katillerin bulunmasÄ±" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.