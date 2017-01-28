Askere gidecekti sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

AydÄ±n'da uyuÅŸturucu kullanan arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen 20 yaÅŸÄ±ndaki Salih YÄ±lmaz'Ä±n Ã¶lÃ¼ bedeni gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olarak bulundu. Askere gideceÄŸi belirlenen YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

AydÄ±n'Ä±n Efeler ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda dün akÅŸam topraÄŸa gömülü vaziyette cesedi bulunan 20 yaÅŸÄ±ndaki Salih YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi baba ocaÄŸÄ± Çine ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduÄŸu ileri sürülen gencin yakÄ±nlarÄ±, Salih'in kaybolduÄŸu gece arkadaÅŸlarÄ± ile evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son olarak annesi ile telefonla görüÅŸtüÄŸünü belirtti. Salih YÄ±lmaz'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, talihsiz gencin geçtiÄŸimiz hafta askerlik pusulasÄ±nÄ±n geldiÄŸini ve çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirtti.

''ARKADAÅž ÇEVRESÄ° ÇOK Ä°YÄ° DEÄžÄ°LDÄ°''

Dün jandarma ekiplerince Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nezaretinde topraktan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra ADÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde yapÄ±lan otopside kimliÄŸi belirlenen Salih YÄ±lmaz'Ä±n 2 ay önce arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. KardeÅŸinin 27 KasÄ±m günü evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir daha haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten aÄŸabey Onur YÄ±lmaz, "Tam iki ay önce 27 KasÄ±m günü arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmak için evden ayrÄ±ldÄ±. O zamandan beri bir daha da kendisinden haber alamadÄ±k. KayÄ±p baÅŸvurusunda da bulunmuÅŸtuk. ArkadaÅŸ çevresi çok iyi deÄŸildi. KardeÅŸime böyle bir ÅŸeyi kim yaptÄ± bilmiyorum. ÅžüphelendiÄŸimiz kimse yok." diye konuÅŸtu.

ASKERE ÇAÄžRILMIÅžTI

GeçtiÄŸimiz hafta Salih'in askerlik pusulasÄ±nÄ±n geldiÄŸini ve Åžubat ayÄ±nda Çanakkale Ezine'ye askere çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Onur YÄ±lmaz, çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirtti. Cuma namazÄ± sonrasÄ± köy camisinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilen Salih YÄ±lmaz'Ä±n ÅŸüpheli ölümü ve katil ya da katillerin yakalanmasÄ± için güvenlik güçlerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü öÄŸrenildi.

''NASIL KIYDILAR KUZUMA''

YaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±nÄ±n tarifsiz olduÄŸunu belirten Salih YÄ±lmaz'Ä±n halasÄ± Sevim Eser yeÄŸeninin arkadaÅŸ kurbanÄ± olduÄŸunu ileri sürerek, "Evden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gece annesi merak edip aramÄ±ÅŸ. Annesine sessizce 'Merak etme ben iyiyim' demiÅŸ. YavrucaÄŸÄ± nasÄ±l öldürüp topraÄŸa gömdüler. NasÄ±l kÄ±ydÄ±lar kuzuma." diye gözyaÅŸÄ± döktü. Henüz hayatÄ±nÄ±n baharÄ±nda feci ÅŸekilde öldürüldükten sonra topraÄŸa gömülü vaziyette bulunan Salih YÄ±lmaz köylülerin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi