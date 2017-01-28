Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/01/2017 13:15

18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kendisini odasÄ±nÄ±n tavanÄ±na astÄ±


Kilis'te ailesiyle birlikte yaÅŸayan 18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± kendini odasÄ±nÄ±n tavanÄ±na astÄ±.

Kilis'te 18 yaÅŸÄ±ndaki Nedim KülekçioÄŸlu, evinde tavana baÄŸladÄ±ÄŸÄ± iple yaÅŸamÄ±na son verdi.Olay, sabah saatlerinde HindioÄŸlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Nedim KülekçioÄŸlu'nu sabah saatlerinde odasÄ±nda tavana asÄ±lÄ± ÅŸekilde bulunca saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbarla eve gelen saÄŸlÄ±k görevlileri KülekçioÄŸlu'nun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Ölümüyle yakÄ±nlarÄ±nÄ± yasa boÄŸan gencin cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor.

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Ä°ÅŸte 2023'te il il TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fusu

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'deki nÃ¼fus 2023 yÄ±lÄ±nda 4 milyon 481 bin 76 kiÅŸi artÄ±ÅŸ gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte il il TÃ¼rkiye'nin 2017,2020 ve 2023 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin nÃ¼fus tahminleri...


Askere gidecekti sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

AydÄ±n'da uyuÅŸturucu kullanan arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen 20 yaÅŸÄ±ndaki Salih YÄ±lmaz'Ä±n Ã¶lÃ¼ bedeni gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olarak bulundu. Askere gideceÄŸi belirlenen YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.


Adana'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya kurban giden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri mezarlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

Adana'daki mezarlÄ±kta KalaÅŸnikof marka otomatik tÃ¼fek ve tabancayla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸinin cenazesi yine aynÄ± mezarlÄ±ÄŸa defnedildi.