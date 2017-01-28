18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kendisini odasÄ±nÄ±n tavanÄ±na astÄ±

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'deki nÃ¼fus 2023 yÄ±lÄ±nda 4 milyon 481 bin 76 kiÅŸi artÄ±ÅŸ gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte il il TÃ¼rkiye'nin 2017,2020 ve 2023 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin nÃ¼fus tahminleri...