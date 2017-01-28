18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kendisini odasÄ±nÄ±n tavanÄ±na astÄ±

Kilis'te ailesiyle birlikte yaÅŸayan 18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± kendini odasÄ±nÄ±n tavanÄ±na astÄ±.
Kilis'te 18 yaÅŸÄ±ndaki Nedim KülekçioÄŸlu, evinde tavana baÄŸladÄ±ÄŸÄ± iple yaÅŸamÄ±na son verdi.Olay, sabah saatlerinde HindioÄŸlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Nedim KülekçioÄŸlu'nu sabah saatlerinde odasÄ±nda tavana asÄ±lÄ± ÅŸekilde bulunca saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbarla eve gelen saÄŸlÄ±k görevlileri KülekçioÄŸlu'nun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Ölümüyle yakÄ±nlarÄ±nÄ± yasa boÄŸan gencin cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor.