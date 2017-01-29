Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 06:16

AladaÄŸ'daki yangÄ±nda 12 kiÅŸi 100 lira yÃ¼zÃ¼nden mi Ã¶ldÃ¼

aladaÄŸ yangÄ±n

AladaÄŸ'daki yangÄ±nla ilgili hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda zorunlu tutulan kaÃ§ak akÄ±m rÃ¶lesinin binada bulunmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

OlasÄ± elektrik kaçaÄŸÄ±nda devreyi kapatarak yangÄ±nÄ±n önüne geçen kaçak akÄ±m rölesinin fiyatÄ±, 50-100 TL arasÄ±nda..Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebi üzerine iki elektrik, bir makine ve bir inÅŸaat mühendisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporuna göre 1970’lerde yapÄ±lan binanÄ±n elektrik tesisatÄ±nda o tarihten bu yana bakÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bir belge bulunmuyor. Her yÄ±l zorunlu olduÄŸu halde ‘elektrik iç tesisat ve topraklama sistemleri test ve kontrolü’ yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. Elektrik kaçaÄŸÄ± halinde devreyi kapatan kaçak akÄ±m rölesinin, 1996 tarihli Elektrik Ä°ç Tesisleri YönetmeliÄŸi’nde zorunlu hale getirilmesine raÄŸmen bu binada röle bulunmuyor. Raporda, “Kaçak akÄ±m rölesinin bulunmamasÄ±, elektrik arkÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± ve yangÄ±na sebebiyet vermesinin güçlü ihtimallerindendir” denildi. 

Kaynak: Hürriyet

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