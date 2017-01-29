276 gÃ¶Ã§men taÅŸÄ±yan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± yakalandÄ±

Silivri'de bir teknede yapÄ±lan aramada 276 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menle gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± yakalandÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi, Ä°stanbul Emniyeti ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortak operasyonuyla Silivri'de 276 kaçak göçmenle göçmen kaçakçÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Valilik açÄ±klamasÄ±na göre dün saat 23.50'de Silivri SelimpaÅŸa önlerinde bir tekneyle göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan bildirildi.Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tekneye müdahale ederek, saat 06.00'da Büyükdere'ye intikal ettirilip, gerekli yasal iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±.Teknede yapÄ±lan sayÄ±mda 276 göçmenle göçmen kaçakçÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 Türk vatandaÅŸÄ± tespit edildi.Göçmen kaçakçÄ±larÄ± ve göçmenlerin yasal iÅŸlemlerine, Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Sahil Güvenlik Marmara ve BoÄŸazlar Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± gemi/bot komutanlÄ±klarÄ± ve SarÄ±yer Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleriyle koordineli olarak devam ediliyor.