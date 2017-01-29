81 ilde binlerce polisle dev operasyon

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n talimatÄ±yla tÃ¼m illerde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

9 bin 31 ekipten oluÅŸan 50 bin 696 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyona 19 deniz aracÄ± ve 201 dedektör polis köpeÄŸi katÄ±lÄ±rken, 4967 uygulama noktasÄ± oluÅŸturuldu. Saat 19.30'da baÅŸlayan operasyonda aranmasÄ± olan, ÅŸüpheli kiÅŸi ve araçlara yönelik çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸü bildirildi.

AsayiÅŸ, Terör, Trafik Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± ile KOM Daire BakanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerin sürdürdüÄŸü operasyonun gece boyunca süreceÄŸi bildirildi. Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok'un koordinesinde yürütülen operasyonun sonuçlarÄ±nÄ±n ilerleyen saatlerde açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirildi.