BeyoÄŸlu'nda silahlar Ã§ekildi yaralÄ±lar var

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonucunda bir sivil polis dahil 4 kiÅŸi yaralandÄ±

Silah seslerini duyan BeyoÄŸlu Güven Tim’inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sÄ±rada Karaman, yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda bacaÄŸÄ±ndan vurularak hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Olayda Ersin E. (31) ile ismi henüz öÄŸrenilemeyen biri kadÄ±n 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Olay sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik ÅŸeridi çekerek önlem alarak delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Olayda yaralanan polis memuru Ä°stanbul Üniversitesi Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, diÄŸer yaralÄ±lar ise OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis ekipleri ÅŸüphelileri yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Kaynak: Hürriyet