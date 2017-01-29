Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 07:55

BeyoÄŸlu'nda silahlar Ã§ekildi yaralÄ±lar var

silahlÄ± kavga

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonucunda bir sivil polis dahil 4 kiÅŸi yaralandÄ±

Silah seslerini duyan BeyoÄŸlu Güven Tim’inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sÄ±rada Karaman, yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda bacaÄŸÄ±ndan vurularak hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Olayda Ersin E. (31) ile ismi henüz öÄŸrenilemeyen biri kadÄ±n 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Olay sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik ÅŸeridi çekerek önlem alarak delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Olayda yaralanan polis memuru Ä°stanbul Üniversitesi Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, diÄŸer yaralÄ±lar ise OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis ekipleri ÅŸüphelileri yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

terÃ¶r propaganda

Sosyal medyada terÃ¶r operasyonu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Mardin'de sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ã–mer Halis Demir bebek

4 aylÄ±k Ã–mer Halis Demir iÃ§in ekipler seferber oldu

Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶yde rahatsÄ±zlanan 4 aylÄ±k Ã–mer Halis Demir UlÃ§ay iÃ§in ekipler seferber oldu

operasyon

81 ilde binlerce polisle dev operasyon

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n talimatÄ±yla tÃ¼m illerde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±