Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 07:59

4 aylÄ±k Ã–mer Halis Demir iÃ§in ekipler seferber oldu

Ã–mer Halis Demir bebek

Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶yde rahatsÄ±zlanan 4 aylÄ±k Ã–mer Halis Demir UlÃ§ay iÃ§in ekipler seferber oldu

DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle yolu kapanan merkeze baÄŸlÄ± Küçük Yusuf köyünde yaÅŸayan Ömer ve AyÅŸe Ulçay çiftinin 4 aylÄ±k bebekleri Ömer Halis Demir, solunum güçlüÄŸü nedeniyle rahatsÄ±zlandÄ±. Aile 112 Acil Servis ve Ä°l Özel Ä°daresi ekiplerinden yardÄ±m istedi.SaÄŸlÄ±k görevlilerinin bölgeye ulaÅŸabilmesi için Ä°l Özel Ä°daresi ekipleri yoÄŸun tipi ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen yol açma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Ekipler 30 kilometrelik karla kaplÄ± yolu 3 saatte açtÄ±

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 2 metreyi bulduÄŸu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor ÅŸartlar altÄ±nda açan ekipler, 3 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan köye ulaÅŸtÄ±. YoÄŸun tipi nedeniyle görüÅŸ mesafesinin 5 metreye kadar düÅŸtüÄŸü yolda ekipler zor anlar yaÅŸadÄ±.Ailenin yakÄ±nlarÄ±, Ömer Halis Demir bebeÄŸi battaniyeye sararak yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzaklÄ±ktaki ambulansa getirdi.Zor koÅŸullardaki çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k ekipleri, Ömer Halis Demir bebeÄŸe ilk müdahaleyi köyde yaptÄ±.Ä°l Özel Ä°daresi ekiplerinin de ambulansa eÅŸlik ettiÄŸi operasyonda, Ömer Halis Demir Ulçay, 6 saat sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Ömer Halis Demir Ulçay'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

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