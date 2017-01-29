Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 08:02

Sosyal medyada terÃ¶r operasyonu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

terÃ¶r propaganda

Mardin'de sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde sosyal medyada "terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸüpheli tutuklandÄ±.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, KÄ±zÄ±ltepe Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 5 ÅŸüphelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± adli makamlar tarafÄ±ndan A.A, C.B, N.Y ve M.A'nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, V.N'in ise adli kontrol hükümlerince serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.AçÄ±klamada, tutuklanan 4 ÅŸüphelinin Mardin E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna teslim edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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