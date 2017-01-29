Ankara'yÄ± zehirleyeceklerdi son anda ele geÃ§irildi

Ankara'da imalathane olarak kullanÄ±lan depoda dÃ¼zenlenen operasyonda bine yakÄ±n ÅŸiÅŸelenmeye hazÄ±r 20 litre sahte iÃ§ki ile 10 binin Ã¼zerinde boÅŸ ÅŸiÅŸe ele geÃ§irildi. Olay sonucunda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesine baÄŸlÄ± TuzluçayÄ±r Mahallesi'ndeki kuru yemiÅŸçide sahte içki satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžubesi ekipleri, iÅŸ yerini takibe aldÄ±.Ekipler, iÅŸ yerine düzenledikleri operasyonda 700 ÅŸiÅŸe sahte içki ele geçirdi.Süleyman Y'nin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonun ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren ekipler, sahte içkilerin üretildiÄŸi adresi tespit etti.

10 binin üzerinde boÅŸ ÅŸiÅŸe ele geçirildi

Mamak'ta imalathane olarak kullanÄ±lan depoda yapÄ±lan aramada 263 ÅŸiÅŸe sahte içki, 400 kapak, sahte bandrol, 3 bidonda ÅŸiÅŸelenmeye hazÄ±r 20 litre sahte içki, 10 binin üzerinde boÅŸ ÅŸiÅŸe ile dolum amacÄ±yla kullanÄ±lan aparat bulundu.

RÄ±za G. ve Deniz Ö. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ruhsatsÄ±z tabancaya el konuldu.

Barlardan boÅŸ ÅŸiÅŸe toplamÄ±ÅŸlar

Operasyonda ele geçirilen 963 ÅŸiÅŸe sahte rakÄ±, votka ve viskinin ünlü markalara ait ÅŸiÅŸelere konulmuÅŸ olmasÄ± dikkati çekti. Sahte içki imal eden ÅŸebekenin, baÅŸkentteki gece kulüpleri ve barlarda çalÄ±ÅŸan garsonlardan 5 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸ ÅŸiÅŸe topladÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü, sahte içkileri satÄ±n alan iÅŸ yerlerinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan RÄ±za G. ve Deniz Ö. tutuklandÄ±, Süleyman Y. ise tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.