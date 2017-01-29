Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 15:32

Eksi 7 derecede yÃ¼zme ÅŸenliÄŸi

yÃ¼zme etkinliÄŸi

Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen ve eksi 7 derecede gerÃ§ekleÅŸtirilen KÄ±ÅŸ YÃ¼zme ÅženliÄŸinde renkli anlar yaÅŸandÄ±

Kayseri'nin Bünyan ilçesinin PÄ±narbaÅŸÄ± mevkisinde bu yÄ±l 6'ncÄ±sÄ± düzenlenen ÅŸenlik, yaklaÅŸÄ±k 40 sporcunun doÄŸa yürüyüÅŸüyle baÅŸladÄ±. Ä°lçe merkezinden yürüyüÅŸe geçen sporcular, gruplar halinde yüzme ÅŸenliÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± yapay gölet alanÄ±na geldi. Burada kendilerine ayrÄ±lan bölümlerde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapan sporcular, startÄ±n verilmesiyle kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸtÄ±.Erkekler kategorisinde Orhan Demir birinci, Kenan ÇaÄŸlar ikinci, 11 yaÅŸÄ±ndaki Adnan Efe ÇÄ±nar ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara, madalya verildi. KadÄ±nlar kategorisinde ise yarÄ±ÅŸmaya sadece Aynur Aslan katÄ±ldÄ±.YarÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan sporculara kuru fasülye ve pilav ikram edildi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji o illeri ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

SaklÄ±kent Kayak Merkezi

Eksi 5 derecede yÃ¼rek hoplatan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Antalya'da bulunan SaklÄ±kent Kayak Merkezinde dÃ¼zenlenen bikini defilesi eksi 5 derecede gerÃ§ekleÅŸti

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde yarÄ±n elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 30 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek