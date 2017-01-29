Eksi 7 derecede yÃ¼zme ÅŸenliÄŸi

Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen ve eksi 7 derecede gerÃ§ekleÅŸtirilen KÄ±ÅŸ YÃ¼zme ÅženliÄŸinde renkli anlar yaÅŸandÄ±

Kayseri'nin Bünyan ilçesinin PÄ±narbaÅŸÄ± mevkisinde bu yÄ±l 6'ncÄ±sÄ± düzenlenen ÅŸenlik, yaklaÅŸÄ±k 40 sporcunun doÄŸa yürüyüÅŸüyle baÅŸladÄ±. Ä°lçe merkezinden yürüyüÅŸe geçen sporcular, gruplar halinde yüzme ÅŸenliÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± yapay gölet alanÄ±na geldi. Burada kendilerine ayrÄ±lan bölümlerde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapan sporcular, startÄ±n verilmesiyle kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸtÄ±.Erkekler kategorisinde Orhan Demir birinci, Kenan ÇaÄŸlar ikinci, 11 yaÅŸÄ±ndaki Adnan Efe ÇÄ±nar ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara, madalya verildi. KadÄ±nlar kategorisinde ise yarÄ±ÅŸmaya sadece Aynur Aslan katÄ±ldÄ±.YarÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan sporculara kuru fasülye ve pilav ikram edildi.