Arama yapÄ±lan kamyonda bulunanlar ÅŸok etti

Ä°zmir'den Denizli'ye giden kamyonda yapÄ±lan aramada 3 bin 826 ÅŸiÅŸe sahte iÃ§ki bulundu

Ä°zmir Emniyeti KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Ä°zmir'den kamyonla Denizli'ye yüklü miktarda sahte rakÄ± götürüleceÄŸi yönünde bilgi alÄ±nca çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

PÄ°YASA DEÄžERÄ° 533 BÄ°N 120 TL

Teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan sahte rakÄ± götürülecek kamyonu belirleyen polis, Ä°zmir - AydÄ±n Otoyolu IÅŸÄ±kkent giÅŸelerinde önlem aldÄ±. Bornova Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerinin de destek verdiÄŸi operasyon kapsamÄ±nda durdurulan kamyonda yapÄ±lan aramada, toplam 3 bin 826 ÅŸiÅŸe sahte rakÄ± ele geçirildi. 7 bin 616 litre olan sahte rakÄ±nÄ±n piyasa deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 533 bin 120 TL, engel olunan kamu zararÄ±nÄ±n ise 439 bin 824 TL olduÄŸu bildirildi. Operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen V.E., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.