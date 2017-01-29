Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 16:12

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde yarÄ±n elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 30 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamaya  göre, AtaÅŸehir'de 09.00-11.00'de, FerhatpaÅŸa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4,  9, MareÅŸal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35. ve 33. sokaklarÄ±,  14.00-16.00'da, KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Mahallesi Akdeniz Sokak, FerhatpaÅŸa Mahallesi Toplum,  77, 46, Ulu Önder, Seyitnizam, MareÅŸal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 48. ve 49.  sokaklarÄ± ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Kartal'da 10.00-12.00'de, Kordonboyu Mahallesi Kampyolu, Ihlamur,  Banu, Ceylin, KayÄ±kçÄ±, Keçeli sokaklarÄ±, Pendik'te 09.00-11.00'de, Bahçelievler  Mahallesi Dolayoba, RÄ±zÄ±k, Manzara sokaklarÄ±, 10.00-14.00'te, YeniÅŸehir Mahallesi  Sümbül Sokak, Åžile'de 10.00-12.00'de, ÇavuÅŸ Mahallesi Yeniköy Deresi Sokak,  ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Mahallesi Mor Sümbül, Sabah sokaklarÄ±, Ä°mrendere Mahallesi KÄ±zÄ±ldaÄŸ  Sokak'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Üsküdar'da 07.00-09.00'da, Güzeltepe Mahallesi ÇaprazlÄ± Alt, Fatih,  Bulak, ÇaÄŸdaÅŸ, Okulönü, ÇaprazlÄ±, Vural, Pelin, Kaya, Åžen, Prof. Dr. Beynun  AkyavaÅŸ, Zübeyde HanÄ±m sokaklarÄ±, 10.00-12.00'de, Küçük ÇamlÄ±ca Mahallesi Ramiz  PaÅŸa Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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