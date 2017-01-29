Eksi 5 derecede yÃ¼rek hoplatan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Antalya'da bulunan SaklÄ±kent Kayak Merkezinde dÃ¼zenlenen bikini defilesi eksi 5 derecede gerÃ§ekleÅŸti

Antalya'ya 40 kilometre uzaklÄ±ktaki SaklÄ±kent Kayak Merkezi'nde Emy Organizasyon tarafÄ±ndan düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluÅŸturdu. Argento Mayo 2017 Yaz Kreasyonu'nun tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± defile, eksi 5 derecede gerçekleÅŸti. Dondurucu soÄŸuk ve ÅŸiddetli rüzgar altÄ±nda yapÄ±lan defile, yarÄ±m saat sürdü. Mankenlerin podyum arasÄ±nda Ä±sÄ±nmasÄ± için, içinde elektrikli sobanÄ±n bulunduÄŸu kabin kuruldu. Defilede, rengarenk bikinilerin yanÄ± sÄ±ra, pareo ve kayak çizmeleri de tanÄ±tÄ±ldÄ±. Kar üzerindeki podyumda yürüyen mankenler, meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar altÄ±nda tanÄ±tÄ±m yaptÄ±. Defile sÄ±rasÄ±nda bazÄ± mankenlerin hÄ±zlarÄ±nÄ± alamayarak kar üzerine yattÄ±ÄŸÄ± ve objektiflere poz verdiÄŸi görüldü.

EMY Organizasyon, Argento Mayo ve SaklÄ±kent Kayak Merkezi iÅŸbirliÄŸiyle düzenlenen kar defilesinde Adelia Marajapova, Merve Demircan, Bilge Kaya, Berrin Özbek, Selin Ay ve Selen Sahra YÄ±ldÄ±rÄ±m podyuma çÄ±ktÄ±. Mayo ve bikini defilesinde zaman zaman ÅŸiddetini artÄ±ran rüzgar mankenlere zor anlar yaÅŸadÄ±. Rengarenk bikinileri, pareo, kayak botlarÄ± ve kayak takÄ±mlarÄ± ile kombine eden Emy Organizasyon sahibi Eda Meltem YÄ±lmaz, soÄŸuktan zorlanan mankenleri motive etmek için defile sonrasÄ± ÅŸömine baÅŸÄ±nda kahve partisi verdi.

Emy Organizasyon ile Argento Mayo'nun kar üstünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi tanÄ±tÄ±mlarÄ±n geleneksel hale geldiÄŸini söyleyen YÄ±lmaz, "Defilede tanÄ±tÄ±mÄ± gerçekleÅŸen bikini ve mayolar 2017 yÄ±lÄ±nda sahillerde kadÄ±nlarÄ±n üzerinde göreceÄŸimiz renk ve modeller. Yaz koleksiyonunu, kÄ±ÅŸ ayÄ±nda kar üstünde tanÄ±tarak model ve renklere dikkat çekmek istiyoruz. Kar beyaz olduÄŸu için modellerin üzerindeki renkle çok daha güzel görünüyor ve dikkat çekiyor" dedi.