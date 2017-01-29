Meteoroloji o illeri ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan son açÄ±klamaya göre bazÄ± illerde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Meteorolojinin o açÄ±klamasÄ±: "DoÄŸu Karadeniz illerimizde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkili olmaya devam etmektedir. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin bugün akÅŸam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceÄŸi tahmin edilmektedir. Ancak yarÄ±n (29.01.2017 Pazar) akÅŸamÄ±ndan itibaren yurdun kuzeydoÄŸu kesimlerinin Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi ve zaman zaman yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 01 Åžubat ÇarÅŸamba gününe kadar Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ± illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) etkili olmaya devam edeceÄŸi tahmin edilmektedir. Kar yüksekliÄŸinin kÄ±yÄ± kesimlerde 20-50 cm, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 cm yüksekliÄŸe eriÅŸmesi tahmin edilmektedir. YaÅŸanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile özellikle çÄ±ÄŸ tehlikesine) karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."