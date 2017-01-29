Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/01/2017 18:39

LÃ¼ks rezidansta tÃ¼yler Ã¼rperten Ã¶lÃ¼m

lÃ¼ks rezidans

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'de bulunan lÃ¼ks bir rezidansÄ±n 22'inci katÄ±nda meydana gelen olayda genÃ§ adamÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Sabah gazetesinin haberine göre, olay KayaÅŸehir Mahallesi'ndeki bir rezidansta önceki akÅŸam saatlerinde yaÅŸandÄ±. Bir kiÅŸinin, apart dairelerin bulunduÄŸu rezidansÄ±n 22'inci katÄ±nda koridorda kanlar içinde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸlar hemen polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaÅŸan saÄŸlÄ±k ekibi, söz konusu kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Polis, ölen kiÅŸinin rezidansta ikamet eden Yavuz K. olduÄŸunu tespit etti. Güvenlik ÅŸeridiyle çevrilen olay yerinde detaylÄ± inceleme yapÄ±ldÄ±.

OTOPSÄ° ÇÖZECEK

Polis, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine baÅŸvururken, öldürülmüÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen Yavuz K.'nÄ±n cenazesi otopsi için Adli TÄ±p'a gönderildi. Rezidans sakinleri silah sesi duymadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Cinayete kurban gittiÄŸi deÄŸerlendirilen Yavuz K.'nÄ±n iki komÅŸusuyla kavga ettiÄŸi iddia edildi. SoruÅŸturma baÅŸlatan polis, iki kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

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