Donald Trump'Ä±n imzasÄ± o yolculara engel oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k kararnamesini onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'ye gitmek Ã¼zere AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen yolculardan bir kÄ±smÄ± uÃ§aÄŸa alÄ±nÄ±rken, bazÄ±larÄ±nÄ±n biniÅŸine izin verilmedi

Karar doÄŸrultusunda Suriye, Ä°ran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali'den bazÄ± yolcularÄ±n ABD'ye gitmek üzere uçaÄŸa binmesine izin verilmediÄŸi belirtildi.Yetkililer, daha önce de ABD'nin özel güvenlik politikasÄ± kapsamÄ±nda bazÄ± yolcularÄ±n ülkeye giriÅŸinin engellendiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Suriyeli Nail Zaino, bir havayolu ÅŸirketinin tarifeli seferiyle Los Angeles'e gitmek üzere dün öÄŸle saatlerinde havalimanÄ±na geldiÄŸini belirterek, "ABD'ye gidebilmek için gerekli evraklarÄ± tamamlayarak, vizemi aldÄ±m. Suriye pasaportum var. Buraya geldim, gerekli evraklarÄ±mÄ± gösterdim. Bütün sorumluluklarÄ±mÄ± yaptÄ±m. Bana vizemin iptal olduÄŸu söylediler. Tekrar konsolosluÄŸa gitmemi önerdiler. KarÄ±m ve çocuÄŸum iki yÄ±ldÄ±r orada yaÅŸÄ±yor. Bu ayÄ±n 27'sinde vizemi aldÄ±m. Trump'Ä±n kararÄ± ile aynÄ± gün. Vizemi aldÄ±m ve biletimi aldÄ±m. Ancak iptal olduÄŸu söylendi." diye konuÅŸtu.GözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Zaino, yetkililerce ülkesine gönderilmek üzere transfer salonuna götürüldü.

EÅŸi, kÄ±z kardeÅŸi ve iki çocuÄŸuyla New York'a gidecek olan IraklÄ± Ahmed Zuhair de yeÅŸil kartÄ± olmasÄ±na raÄŸmen uçaÄŸa alÄ±nmadÄ±. Zuhair, iki yÄ±ldÄ±r ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2 hafta önce Irak'a gittiÄŸini belirterek, "ABD'ye giremeyeceÄŸimi öÄŸrenince uçuÅŸumu iptal etmek zorunda kaldÄ±m." dedi.