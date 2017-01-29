TÃ¼rkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi belli oldu

Ä°lk ÅŸehir hastanesi olan Mersin Åžehir Hastanesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 3 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, KalkÄ±nma BakanÄ± Lütfi Elvan ile Mersin Åžehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunmak için geldiÄŸi kentte, Vali Özdemir Çakacak'Ä± makamÄ±nda ziyaret etti.

Burada bir konuÅŸma yapan AkdaÄŸ, Mersin'i çok sevdiÄŸini, ÅŸehir hastanesi nedeniyle de kente daha sÄ±k gelip gideceklerini belirtti.

Åžehir hastanesinin geldiÄŸi son noktayÄ± görmek için kentte bulunduÄŸunu ifade eden AkdaÄŸ, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"3 Åžubat Cuma günü saat 14.30'da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z Türkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesinin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaklar. Bu gerçekten bizim için heyecan verici. Åžehir hastaneleri sadece mükemmel birer binalar deÄŸil, ÅŸehir hastaneleri sadece o binalarÄ±n içerisindeki yüksek teknoloji imkanlarÄ± ve bu imkanlarla verilecek üst seviyede saÄŸlÄ±k hizmetleri, konforlu bakÄ±m deÄŸil, ÅŸehir hastaneleri bir zihniyet deÄŸiÅŸimi aynÄ± zamanda. SaÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±mÄ±zÄ±n 2. döneminde, 2. fazÄ±n hastanecilikteki yeni adÄ± ÅŸehir hastaneleri dönemidir. Ben çok iddialÄ± olmayÄ± sevmiyorum ama ÅŸunu rahatça söyleyebilirim, Mersin Åžehir Hastanesinin ayarÄ±nda bir hastaneyi bugün Avrupa'da bulamazsÄ±nÄ±z. Belki Amerika'da benzer hastaneler var. Böylesine bir zihniyette yaklaÅŸÄ±mda bu hastaneyi inÅŸa ettik ve inÅŸa etmeye devam edeceÄŸiz. Ä°çinde bulunduÄŸumuz sene Allah nasip ederse 6 ile 8 hastaneyi hizmete sokacaÄŸÄ±z. Mersin'in peÅŸine Yozgat'ta onun peÅŸine Isparta'yÄ± daha sonra yÄ±l sonuna doÄŸru inÅŸallah ilgili firma yetiÅŸtirebilirse, Ankara Bilkent'teki hastaneyi hizmete koyacaÄŸÄ±z. Milletimize layÄ±k olan da budur. Bu millet gerçekten her fÄ±rsatta hele hele 15 Temmuz'da ÅŸunu gösterdi, bizler milletimiz için ne kadar hizmet etsek, ne kadar milletimizin rahatÄ±nÄ± huzurunu üstün bir seviyeye çÄ±karmaya gayret etsek azdÄ±r. Buna devam edeceÄŸiz."

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan AkdaÄŸ, hastane inÅŸaatÄ±nda gecikme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu iÅŸlerde 2-3 ay çok tabii iÅŸler. Gerçekten bir hastaneyi hele hele böylesine devasa bir hastaneyi hizmete sokmak kolay bir iÅŸ deÄŸil. Siz geri planda mutfakta yapÄ±lan iÅŸleri bilseniz. Yüzlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z gece gündüz 3 vardiya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SöylediÄŸim gibi 1 ameliyathaneye hasta almanÄ±z için o ameliyathanenin nem oranÄ±ndan tutun havada asÄ±lÄ± toz miktarÄ±na, Ä±sÄ±sÄ±na varÄ±ncaya kadar her türlü ÅŸartlarÄ± çok dikkat ve kontrol ediliyor olmalÄ±. Bunlar önceden testlere tabi tutuluyor. Hastanenin birçok bölümü böyle. Böyle bir hastaneyi bu kadar kÄ±sa sürede tamamlamak ve vatandaÅŸÄ±n hizmetine sunmak her ülkenin baÅŸarabileceÄŸi bir iÅŸ deÄŸil. Bu ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin, saÄŸlÄ±kta büyük bir muvaffakiyet yakalamÄ±ÅŸ olan bir ülkenin iÅŸidir. Allah'a ÅŸükür biz de bunu gerçekleÅŸtiriyoruz."

Mersin saÄŸlÄ±k turizmi açÄ±sÄ±ndan Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak"

Bakan Elvan da burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 3 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sürede dünyanÄ±n en modern hastanelerinden birinin inÅŸa edilmesinin büyük bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu, ÅŸehir hastanesinin, saÄŸlÄ±k turizminin geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Belki de bugüne kadar çok fazla konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tartÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir alan ama Mersin saÄŸlÄ±k turizmi açÄ±sÄ±ndan Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak bundan emin olunuz. Bu konuda hem SaÄŸlÄ±k BakanÄ±mÄ±z, hem de ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z özellikle saÄŸlÄ±k turizminin geliÅŸtirilmesi konusunda çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸma içerisindeler. Bunun meyvelerini de önümüzdeki günlerde inÅŸallah hep birlikte göreceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Çukurova Bölgesel HavalimanÄ± projesi büyütüldü

Önem verdikleri en önemli projelerden birinin de kente yapÄ±lacak Çukurova Bölgesel HavalimanÄ± olduÄŸunu anlatan Elvan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"Ä°nÅŸallah önümüzdeki günlerde kazmayÄ± vuracaÄŸÄ±z. Hedefimiz 2018 yÄ±lÄ± içerisinde Çukurova Bölgesel HavalimanÄ±mÄ±zÄ± sizlerin hizmetine sunmak. Üst yapÄ± ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleÅŸtireceÄŸiz. YatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k ve biraz daha geniÅŸlettik. AçÄ±kçasÄ± eski projesini revize ettik, havalimanÄ±nÄ± biraz daha büyüttük. 30 milyon yolcuya hitap edecek olan bu havalimanÄ± sadece Mersin için deÄŸil, Adana ve diÄŸer çevre iller için çok önemli hizmetler verecek. Bunun da açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda hep birlikte gerçekleÅŸtireceÄŸiz."