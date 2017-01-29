Bakan Ã–zhaseki Ä°stanbul'da deprem olursa ekonomimiz Ã§Ã¶ker dedi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki Ä°stanbul'da meydana gelecek olasÄ± bir depremin TÃ¼rkiye ekonomisini Ã§Ã¶ktÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, Ankara'daki Åžehircilik ÅžurasÄ± ardÄ±ndan hafta sonunu geçirmek için baba ocaÄŸÄ± Kayseri'ye geldi. Dün , UlaÅŸtÄ±rma bakanÄ± Ahmet Arslan ile birlikte çeÅŸitli etkinliklere katÄ±lan Özhaseki, bu günü ailesiyle birlikte geçirdi. DHA muhabirine konuÅŸan ve sÄ±k sÄ±k dile getirilen Ä°stanbul depremiyle ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± anlatan bakan Özhaseki, ÅŸöyle devam etti:

"Geçenlerde Anayasa oylamasÄ±nÄ±n TBMM'den geçmesinin ardÄ±ndan Ä°stanbul'a gittim. Burada, tüm baÅŸkanlarÄ±nÄ± topladÄ±m. Ä°stanbul'daki deprem riski anlattÄ±m. BazÄ±larÄ± gözümün içine bakÄ±yor. Bir fay hattÄ± var 250 senede kÄ±rÄ±lÄ±yor. Åžu anda 249'uncu senesi. Bir baÅŸka fay hattÄ± var 400 sene oluyor kÄ±rÄ±lalÄ±. Åžu anda 462'nci senesindeyiz. Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altÄ±ndan kalkarÄ±z. Ama, Ä°stanbul'da bir deprem olursa periÅŸan oluruz, ekonomimiz çöker. Onun için bakanlÄ±k olarak bunu kendimize dert ettik. DönüÅŸüm ve depreme iliÅŸkin alÄ±nacak iÅŸlerin bir de finansman ayaÄŸÄ± var. Milyonlarca dolar tutuyor. Bunun karÅŸÄ±lanmasÄ± lazÄ±m. Bunun rezerv alanÄ± sorunu var? rezerv alanÄ±nÄ± nereden çÄ±karacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'un nüfusu 30 milyona çÄ±kacak. Yollar aynÄ±, otoparklar, okullar hep aynÄ±. Pekiyi, nüfus 2 misline çÄ±ktÄ±, hayat çekilmez bir hal alacak. Bu sorun nasÄ±l çözülecek? Ä°stanbul'da böyle sorular var. Bunu kendinize dert etmezseniz size göre ne var? Ama, dert ederseniz uyku yitirecek bir ortam var. O nedenle birçok alanda bir gayret içerisindeyiz. Çaba gösteriyoruz, uÄŸraÅŸÄ±yoruz, güzel iÅŸler de oluyor. Rabbim bizi mahçup etmesin."