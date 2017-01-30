Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 07:39

Van'da cinsel istismara uÄŸrayan yeni doÄŸan bebek hayatÄ±nÄ± kaybetti

erkek bebek cinsel istismar

Van'da hayata gÃ¶zlerini aÃ§an ve 4 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyaya gelen erkek bebek uÄŸradÄ±ÄŸÄ± cinsel istismar sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Van’da özel bir hastanede dünyaya gelen bir bebeÄŸin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± istismar sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden kentteki özel bir hastaneye getirilen 4 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki erkek bebek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yeni doÄŸan bebek, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Otopsi iÅŸlemleri yapÄ±lan bebeÄŸin vücudunda Ä±sÄ±rÄ±k, darp izleri, ödem ve istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular tespit edildi. Ä°smi ve kaç günlük olduÄŸu bilinmeyen bebeÄŸin T. ismiyle hastaneye getirildiÄŸi öÄŸrenildi.OlayÄ±n emniyete intikal etmesi üzerine bebeÄŸi hastaneye getiren ve annesi olduÄŸu belirtilen P.T. ve birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ferdi isimli ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan P.T.’nin tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden doÄŸum izni sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda P.T.’nin eÅŸi ve bebeÄŸin babasÄ± olduÄŸu belirtilen D.T.’nin de arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

zirai don

Meteorolojiden o bÃ¶lgelere Ã¶nemli uyarÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde zirai don tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor

karla mÃ¼cadele ekibi

Karla mÃ¼cadele iÃ§in gittiler felaket yaÅŸadÄ±lar

Hakkari'de etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼ren karla mÃ¼cadele ekibinin Ã¼zerine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼

fetÃ¶ operasyonu

Antalya'daki operasyonlarda 19 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Antalya'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 19 kiÅŸi tutuklandÄ±