Van'da cinsel istismara uÄŸrayan yeni doÄŸan bebek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Van'da hayata gÃ¶zlerini aÃ§an ve 4 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyaya gelen erkek bebek uÄŸradÄ±ÄŸÄ± cinsel istismar sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Van’da özel bir hastanede dünyaya gelen bir bebeÄŸin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± istismar sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden kentteki özel bir hastaneye getirilen 4 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki erkek bebek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yeni doÄŸan bebek, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Otopsi iÅŸlemleri yapÄ±lan bebeÄŸin vücudunda Ä±sÄ±rÄ±k, darp izleri, ödem ve istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular tespit edildi. Ä°smi ve kaç günlük olduÄŸu bilinmeyen bebeÄŸin T. ismiyle hastaneye getirildiÄŸi öÄŸrenildi.OlayÄ±n emniyete intikal etmesi üzerine bebeÄŸi hastaneye getiren ve annesi olduÄŸu belirtilen P.T. ve birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ferdi isimli ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan P.T.’nin tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden doÄŸum izni sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda P.T.’nin eÅŸi ve bebeÄŸin babasÄ± olduÄŸu belirtilen D.T.’nin de arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi