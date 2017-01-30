Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 30 Ocak 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kÄ±yÄ± ilçelerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, TekirdaÄŸ, MuÄŸla çevreleri ile Ä°stanbul'un kuzey, Antalya'nÄ±n batÄ± ilçelerinin yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ±, iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RüzgarÄ±n, genellikle güney yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 3

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yaÄŸmurlu 5

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 9

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 5

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, batÄ± kesimleri yaÄŸmurlu 14

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1

Erzurum: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -10

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1