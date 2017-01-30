Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 09:20

Ä°stanbullular yeni haftaya kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbullu vatandaÅŸlar yeni haftaya kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±

Sözcü gazetesinin haberine göre, son Meteoroloji raporunda Ä°stanbul için, “ParçalÄ± bulutlu, KÄ±rklareli'nin karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, TekirdaÄŸ çevreleri ile Ä°stanbul’un yerel hafif yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde bölgenin doÄŸusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor” denmiÅŸti. Ancak sabah saatlerinde kentin yüksek noktalarÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülmeye baÅŸladÄ±. Meteoroloji tahminlerinde yer almayan bu 'beklenmedik' kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbullularÄ± da ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

TRAFÄ°KTE PAZARTESÄ° KÂBUSU

Öte yandan Ä°stanbullular haftanÄ±n ilk iÅŸ gününe trafikte yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunlukla baÅŸladÄ±. Özellikle 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçiÅŸinde yaÅŸanan yoÄŸunluk, yer yer etkili olan yaÄŸmur ile de birleÅŸince, sürücülere zor anlar yaÅŸattÄ±.

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