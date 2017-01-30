Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 10:38

Antalya'daki operasyonlarda 19 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Antalya'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 19 kiÅŸi tutuklandÄ±

Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "FETÖ/PDY SilahlÄ± Terör Örgütü Üyesi Olmak ve SilahlÄ± Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, 27 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 19 kiÅŸi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Antalya emniyet ekipleri tarafÄ±ndan "FETÖ/PDY SilahlÄ± Terör Örgütü Üyesi Olmak ve SilahlÄ± Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda içerisinde Defterdar Vekili, ziraat mühendisi, öÄŸrenci, öÄŸretmen, muhasebeci, memur, serbest meslek mensubu olan ve bir kÄ±smÄ±nÄ±n ‘bylock' kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 27 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± sürelerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen 27 ÅŸüpheliden Ä°.Y., F.A., H.Ç., M.L., O.T., R.E., S.A. ve V.E., Antalya 3. Sulh Ceza HakimliÄŸince adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Antalya 3. Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgularÄ± tamamlanan ÅŸüpheliler B.A., E.Ç., S.K., R.L., Ö.S., M.Ç., M.M.Ç., M.A., H.S., U.A., Åž.Y., Ö.F.O., K.B., G.S., F.D., F.K., E.B., E.A. ve A.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 
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